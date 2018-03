LAHE VIDEO | Kevadine suurpuhastus? Noarootsi ninakaru lööb kasuka läikima

Noarootsis ühe pere lemmikuks olev koaati ehk ninakaru on roninud kraanikaussi ja võtnud ette korraliku puhastuse.

Link originaalpostitusele:

Ninakaru on välimuselt vahva loom, kel siiski omad veidrused. Võimalik, et näiteks väikeste lastega perre ta ei sobigi.

Noarootsis lemmikuna elava ninakaru pererahvas ütleb, et kui üksteise käitumisharjumised on teada ja nendega arvestatakse, siis saab hakkama küll.

“Iseloom pole keeruline, aga vahel on ta pisut pöörane, ikkagi lõunamaa temperament,” lisatakse pere poolt selgituseks.

Paari aasta eest võeti Eestis vastu seadus, mis keelab kodus Euroopa Liidu ühisesse võõrliikide nimekirja kuuluvate loomaliikide pidamise ja müügi, nende hulka kuuluvad ka pesukarud, nutriad ja ninakarud.

Videos tegutsev tegelane on Eestisse jõudnud enne seaduse jõustumist ning võib siin elada just nii kaua, kui aastaid on.