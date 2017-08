Lampkastis loksus merevesi, heinapallid lendasid, lapsed põgenesid langevate puude eest põllule

Mis sellise tormi tekitas?

Tsüklon täitus Soome kohal ja ühines Venemaal oleva tsükloniga. Augustitormi ülevaadetes räägitakse sageli äikesest ja tornaadodest. Paraku ei ole kummagi kohta ühtegi vettpidavat tõendit. Läänemere regioonis ei ole troopilisi tsükloneid kunagi. Seetõttu on siinkandis üle 32,7 m/s tuult õige nimetada orkaani tugevusega tuuleks.

"Olime jätnud mõned püütud angerjad ühe laiu juurde merre, et sinna hiljem tagasi minna ja veel juurde püüda. Pärast tormi polnud seda laidu enam mõnda aega olemas, angerjatele polnudki enam kuhugi järele minna."

"Aeg-ajalt tulid suuremad tuulehood ja puud murdusid raginal. Kooli ümber oli neid ka maha murdunud, elektrit ei olnud, kaevule ligi ei pääsenud, kõik see suur mõisamaja oli pime."

"Teatada kuhugi ei saanud, autos istuda oli ohtlik, metsas puude all kükitada samamoodi. "

"Ühel hetkel, kui tormituul tugevnes, avanes ehmatav vaatepilt: rõugud hakkasid põllul hüplevalt lendama nagu õhupallid."

"Meie maja lampkasti kaane oli tulvavesi eemale viinud ja kogu senise sisu välja vahetanud helerohelise merevee vastu. "