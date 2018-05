On 1950ndate algusaastate Nõukogude Eesti. Pärast sõda puhkenud lastehalvatuse epideemia tõttu on haiglad lapsi täis. Väike Rein on vaid kaheaastane, kui nakatub sellesse tollel ajal kõige enam kardetud tõppe. Ta pannakse ravile Nõmme väikelaste tuberkuloosidispanserisse, kus elab järgmised neli aastat.