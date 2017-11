Läti ravitseja rahvusliku sauna eripärad kutsuvad esile kosmilise taaskäivituse

Sellest hoolimata, et saunas on alati hea käia, hakkas kodumaine palav saun ennast ära tüütama. Eriti kui läheb võistluseks selle üle, kes karmimat kuumust kannatab. Muidugi annab külma vee ja kuuma sauna vahet käimine mitmeks tunniks mõnusa oleku ja selles ongi asja võlu. Kuid äkki saaks asjale erilisust juurde kruttida?

Lätlased oskavad. Olin ennegi kuulnud Lätis levinud kümnete eri vihtade lembusest, eraldi saunameistri elukutsest, mitmest tegutsevast saunakoolist ja niiskest 60kraadisest saunast. Kõik sellist idüllilist komplekti pakkuvad saunad paistsid olevat kaugel metsas, aga lõpuks leidsin ühe saunamehe ja ravitseja, kelle kodune saunaoaas Riiast kuigi kaugele ei jää. „Sauna või banja on üks asi,” räägib telefonis Juris Kraucis. „Aga lätlaste pirts hoopis midagi muud.”

Tulgu ma üksi või mitmekesi, pirtsimees Juris lubab õiget asja teha, sest tal on kogemusi aastast 1968 ning temast võrsunud terve koolkond. Kaasa võtta kaks rätikut saunajärgseks istumiseks, toitu ning 50 eurot. Sõbrad lätlased kinnitasid, et nende saun on hea värk, aga saunakaaslast, kellega kulusid jagada, ma reedel kella kolmeks ei leidnud. Saunatark Juris kutsus seltsi hoopis oma õpilase Jānis Poga, kes on saunikuameti kasuks tavalise töö jätnud.

Lätis on mitu erinevat koolkonda saunanõidu, kes omavahel parajal määral erinevad. Jurise järgijad soovitavad enne sauna veresoonte ärgitamiseks natuke puskarit või likööri mekkida, näiteks Benediktīnsi. Teised on alkoholi vastu. On sellised, kes korraga mitmekümne taimega mässavad, teised, kes iidsete balti märkidega rituaale teevad ja kolmandad, kes saunas rahvalaule veeretavad.