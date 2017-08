“Laula mu laulu” laval üllatusduetid

Oli 2014. aasta kevad, kui humoorikas muusikasaade “Laula mu laulu” alustas. Seitse armastatud eesti lauljat, eri muusikastiilide esindajat, veetsid terve nädala ühe katuse all romantilises maamajas.

Igas saates oli keegi neist ühe päeva peremees või perenaine. See tähendab, et õhtusel meeleolukal koosviibimisel esitasid ülejäänud just tema kõige populaarsemaid lugusid. Seda tehes ei kopeerinud keegi originaalesitust, vaid laulis neid laule just endale meelepärases võtmes.

Tänu sellele kõlasid kõigile teada-tuntud lood üllatavalt ja värskelt. Lisaks nägi televaataja tolle sõbraliku seltskonna muidki vahvaid tegemisi, sest ühiselt veedetud nädala jooksul saadi üksteisega lähedalt tuttavaks ja õnnestus nii mõndagi meeleolukat ette võtta.