Laulikute kirjastaja: inimesed helistavad, kirjutavad ja tulevad lausa koju järele, et mõnd laulikut veel saada, aga enamik on otsas mis otsas!

Dirigendiharidusega Inda on töötanud tehases insenerina, muuseumis ja teatris. Aga ka Peeter Sauli juhitud Eesti Raadio estraadiorkestri direktorina. Vahva naine on juhatanud eri muusikakollektiive, olnud 12 aastat restoranimuusik. Neist aastaist pärinevadki tema muusikapalade teadmise-tundmise oskus. “Eks püüa restoranis hoos olevale seltskonnale öelda: me ei tea seda lugu, ei oska seda mängida. Võimatu!” ütleb Inda.

Samas huvitav, et Inda pole akordionimängu õppinud ühtegi tundi, see on iseenesest käpas. Sel suvel pole olnud ühtegi vaba nädalavahetust. Pill ja publikum muudkui kutsuvad.

Kui võrukesed kokku saavad ja laulma hakkavad, on üsnagi tõenäoline, et esitamisele tuleb ka Võrumaa mitteametlik hümn, mille refrään kõlab nii:

Võrumaa, Võrumaa, kõgõ ilusamp sa, sinnu kitä ma egal puul ollõn. Sükäv Ööbikuorg, korgõ Munamäe torn minnu terütäs minnen ja tullõn...

Enamik lauljaid ei aima, et tegu pole rahvalauluga.

Võrukeelse festivali Uma Pido üks eestvedajaid Triinu Laan selgitab, et selle laulu kirjutas Inda Kõiva 1988. aastal Eesti Raadio lauluvõistlusele “Meri, maa ja mehed” ning sai esimese preemia. Laulu õige pealkiri on “Mu latsõpõlvõ Võrumaa”, aga inimesed teavad seda ikka kui “Võrumaa, Võrumaa...”.

Umal Pidol on see eraldi lauluna kõlanud küll ainult esimesel peol. Siis dirigeeris seda autor isiklikult. “Aga kolmel peol on kõlanud “Uma Pido popurrii”, mille oluline osa on ka Inda Kõiva ülipopulaarne laul,” ütleb Triinu Laan.

Loe veel

Ja mis kõige olulisem – see laul on rahva jaoks tähtis, seda on kaverdanud paljud koosseisud ja koguni nii palju, et sageli peetaksegi seda lauluks, mis on pärit rahvasuust ning millel puudub kindel autor. Selles asjas oleks peaaegu eksinud ka Uma Pido korraldajad 2008. aastal...

“Õnneks tekkis meil soe ja sõbralik kontakt Inda Kõivaga ja nii saime esialgsetesse nootidesse sisse lipsanud vea ära parandada,” on Triinu Laan rahul.

Teisalt – mis võiks olla suurem tunnustus ühele laulude autorile, kui see, et tema looming on ajapikku läinud sügavale rahva südamesse nii, et kõik peavad seda omaks?