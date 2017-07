"Lauluga maale" lükkab muusikavankri veerema

Homme õhtul kihutab uue, 18. hooajaga ETV ekraanile suvine muusikasaade "Lauluga maale". Hooaja avasaates laulutab televaatajaid ja publikut Karl-Erik Taukar.

Aegade jooksul on saate formaat muutunud ja mitmel korral on nimigi vahetunud, kuid üks mis alati on kindel - selles suvesarjas saab lustiga kaasa laulda.

Muusikatoimetaja Reet Linna lubab, et äratundmisrõõm on suur, sest selle suve laulud on valitud läbi poole sajandi. Gerli Padari kõrval on tänavu laulvateks saatekülalisteks meeshääled Karl-Erik Taukar, Rolf Roosalu, Kristjan Kasearu ja Silver Laas. Sarjas löövad esimest korda kaasa Jüri Pootsmann ja Daniel Levi Viinalass. Selle aasta ainukene naisartist saatekülalisena on Anne Veski, kes on rahvaga kaasa laulmas laulusaadete algusest peale, seda juba 18 aastat järjest.

Saatesarja "Lauluga maale" 18. hooaja avaosa jõuab vaatajate ette homme õhtul kell 20.00 Tallinnast Komandandi aiast, kus rahvaga laulab Karl-Erik Taukar.

Saatejuhid on vaatajatele juba tuttavad Gerli Padar ja Jüri Aarma.