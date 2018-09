Lauluväljakul lehvis 30 aastat tagasi eriline voodilina. See oli EESTIMAA LAUL 1988

Rein Sikk

Eestimaa Laulu 1988 loosung ERMi arhiivis. Kumna küla mehed maalisid voodilinale tähekombinatsiooni “ENSV”.

Kumna külameeste voodilinast valmistatud plakat käis Eestimaa Laulul vabadust nõudmas. See on ainus loosung, mis sellest olulisest sündmusest on tänini säilinud.