Laupäeval selgub Eesti parim sääsepüüdja

Laupäeva õhtul kogunevad usinad ja tublid sääsesõbrad Mesi Tare kodumaja juurde, et osaleda Eesti meistrivõistlustel sääsepüüdmises.

Sääsepüüdmise meistrivõistluse idee on päris Soomest, kus sääsepüüdmist on võistlusvormis läbi viidud aastaid. Eesti esimesed sääsepüüdmise võistlused toimusid 2010.aastal samuti Sibulateel, kus esimeseks meistriks krooniti osav Rein Leib.

Võistluse ühe korraldaja, Mesi Tare perenaise Herling Jürimäe sõnul on sääsepüüdmine lõbus ja seltskondlik tegevus: „Juunikuus tõenäoliselt suur osa eestimaalasi madistab sääskedega. Samas kui sääsepüüdmine võistlusena ette võtta, ei vaja see eelnevat treeninglaagrit ja hakkama saavad kõik. Seega pole meil ei vanuse- ega rahvusliku kuuluvuse piirangut. Oluline on vaid, et kaasa saaks hea tuju ja parimad sõbrad.“

Sääsepüüdmine toimub nii individuaalarvestuses kui meeskondlikus klassis, kus korraga on püüdmas sääski tiimina kaks inimest. Parimatele ning ägedamate kostüümidega osalejatele on välja pannud auhindu nii siinsed ettevõtjad kui Tartu Seikluspark ja loomulikult OFF.

Sääsepüüdmise võistlus algab Tartumaal Varnja külas laupäeval kell 17 registreerumisega. Õhtu juhatab sisse Kristjan Piirimäe loeng, kus ta tutvustab Eesti esimest sääsekaarti ning seejärel orienteeruvalt kell 18:30 saavad koha sisse võtta esimesed võistlejad.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-mailil info@mesitare.ee. Veel mahub huvitatuid mõlemasse klassi osalema.

Säästepüüdmise Eesti MV toimuvad Sibulateel, Tartumaal, Peipsi ääres Mesi Tare Kodumaja hoovil.

Foto: Sven Arbet