Laureaadid Rein ja Tõnu Oja: ehedat elu peab ise katsuma teha

Autasu pälvisid nad vaimuka, vaimse ja vallatu vendluse eest järjekuuldemängudes “Eradetektiiv ERF”, mille idee autor on Indrek Koop, teksti autor ja lavastaja Gert Kiiler.

Tõnu Oja: "Mis see proovitegemine muud on kui improviseerimine. Isegi kui sõnu ei lisata."