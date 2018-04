"Draakon", X lend,1982. Teatri- ja Muusikamuuseum/Arno Saar

Hiljuti sai 60 Anu Lamp, just täitus see tärmin Jaan Rekkoril, veidi aja pärast saab kuuskümmend Andrus Vaarik... Lavaka X lend lõpetas kooli 1982. aastal, nende kursus on Eesti teatriruumi täitnud ja mängides sisustanud 36 aastat.