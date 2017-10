Legendaarse hitimeistri Kustas Kikerpuu muusikaga tõusid püünele esimesed laulutähed

Paarsada Kustas Kikerpuu loodud laulu kuuluvad Eesti levimuusika kullafondi – ja puudutavad endiselt nii lauljate kui kuulajate südameid.

Ilmselt on see nõnda ka veel siis, kui mälestuste mälestuseks on saanud nii nende ridade kirjutaja kui ka needki, kes siin temast oma mälestusi jagavad.

Alustuseks laskem aga kõnelda maestrol endal.

Veel räägivad Helgi Sallo, Anne Velli ja Uno Loop. Viited parimatele lugudele!