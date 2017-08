Lellest saab onupojapoliitika pealinn

“Isemõtlevad ministrid annavad Euroopa Liidule uue hingamise,” selgitas “Naerile” valitsuse pressiesindaja Valdur Rindkere (WTF, OMG). “Samuti seab see uued nõuded ministrite kvalifikatsioonile. Kui varem piisas, et minister nägi soliidne välja ning oskas nõunike poolt ette valmistatud teksti inglise keeles soravalt ette kanda, siis nüüd peavad ministrid oskama ka ise mõtelda. Paljude Euroopa tipp- ametnike arvates ei ole see ulmeline eesmärk saavutatav, sest mõtlemine on seni olnud vaid ametnike pärusmaa, kuid Eesti pole selles osas sugugi nii pessimistlik.”

Rindkere sõnul on Eesti valitsuse koosseisus juba praegu mitu ministrit, kes oskavad oma peaga mõelda ega karda enda arvamust avalikult välja öelda. “See annab sarnaselt isesõitvate bussidega võimaluse säästa nii aega, raha kui ka loodust, sest isemõtlev minister ei vaja säärast ametnike- ja nõunikearmeed, nagu see tänapäeva Euroopa Liidus tavaks on saanud.”