Kultuurkapitali elutööpreemia saanud Lembitu Kuuse tunnistab, et on tõesti valdavalt naerune. See aga ei tähenda, et...

Kui tihti mõtlete tagasi lapsepõlvele? Võib seal leida juuri, mis hiljem spordiajakirjaniku vilju kasvatasid?

Spordihuvi oli kindlasti see, mis Rakveres Veski tänava poistega vutti lüües jõuliselt idanema hakkas ja hiljem juba nn Pagusoo platsil jätku sai. Olin kuueaastane, kui tollal tubli kõrgushüppaja Peeter Vihmar mulle Melbourne’i olümpiamängude kohta ajaleheväljalõikeid lugeda andis. See oli võimas!

Ja nii minust viiulimängijat ei saanudki, kuigi ma lastemuusikakooli fantastilise muusikamehe Jaan Paku käe all lõpetasin. Staadion jäi just minu kodu ja muusikakooli vahele. Selge, et sageli olid viiuli asemel kastis kas naelikud või ketsid...

Olete unistanud tippsportlase karjäärist? Aga sõltumata sellest: millised iseloomujooned viinuksid teid tippu, millised kõnelesid sellele vastu?

Kui sa kirglikult trenni naudid – vahel isegi üle piiri minnes –, siis kas sa ei taha tippu jõuda? Keskmaajooksus olin niisugune keskmine vend, mõned Eesti meistrivõistluste medalid, ning ega tulemused halvad olnud. 1500 m 3.54 oleks praegugi arvestatav. Hiljem flirtisin mõne aasta orienteerumisega ja jõudsin sealgi koondisesse.

Aga iseloomujooned? Kõva tahe oli kindlasti minu trump, nagu ka suur töövõime ja kiire taastumine. Kuid lihtsalt keskmaajooksus tuli lagi vastu. Pikemal jooksualal nagu orienteerumine oleks võinud kõrgele jõuda, aga selle juurde sattusin natuke liiga hilja.

Tundute alati naerune. Oletegi niisugune või lihtsalt õppisite millalgi ära, et elus on nii lihtsam läbi lüüa?

Selline olen ma kogu aeg olnud, ema-isa ning onud olid ka samasugused naerused ja nalja armastavad inimesed. Ning suhtled ju ka valdavalt ikka positiivsete ja päikeselistega. Vähemalt meie sõprade seas teistsuguseid polegi.

Aga teiselt poolt: juba kadunud ema ütles isa ja minu kohta, et hoidku selle eest, kui Kuused praksuma hakkavad...

Kui vanana end tunnete?

Hm... Ilmselt just nii vanana või noorena, nagu olen. Küsimus on vaid, missugust elu elad, mida endale lubada saad. Hing on aga sama noor nagu kunagisel väledal jooksumehel.

Kas olete mõelnud teemal “Mina kui Eesti spordireportaaži üks legende”?

Ei, mitte kunagi.

Aga sellest, et äkki olnuks õigem spordi kommenteerimine katki jätta hetkel, kui musta dopingu- ja kihlveopesu hakkas juba liiga palju pesumasinasse tulema?

Mitte mingil juhul. See töö on minu kirg, mu elu, mu armastus.

Kui oleksite ametilt spordifilosoof, millised kolm teemat oleks need, millel kõige sagedamini sõna võtaksite?

Ülikooliaegne õppejõud professor Jaan Rebane ütles meie loengus kord nii: “Noored mehed, pidage meeles – filosofeerida on kasulik vaid neile, kes selle eest palka saavad.” Vana mehe sõnu tasub meeles pidada. Mina eriti filosofeerima ei kipu, aga kui, siis ilmselt saab kõik muu alguse teemast “Sport kui amet”.

Kui väga kõhnana ekraanile ilmusite, hakkasime teie tervise pärast hirmu tundma. Kas peaksime ikka muretsema või lubate, et jätkate veel kaua?

Luban. Aga õnne ja tervisega ei tohi kunagi hoobelda – kohe võid valusa laksu saada. Nii et luban tagasihoidlikult.

Millest saite rasketel hetkedel julgust, millest lohutust?

Relva mul tagataskus julguseks võtta pole. Eriline nutunaine pole ka kunagi olnud. Aga väsimusest, teinekord tüdimusestki aitavad üle kõigepealt naine ja lapsed. Kindlasti seenelkäigud, kasevihtade tegemine ja sõpradega saunatamine.

Kui panna ritta armastus isamaa vastu, naise vastu ja spordi vastu, milline näeks välja esikolmik?

Paigutaksin esikohale ikka naise, kodu. Kui seal on kõik korras, on kõik muu paigas ja kõik saavutatav. Aga elu pöörab asju sageli ringi, ja siis kipub töö kõike muud varjutama.

Mida viimastel aastatel õppinud olete?

Nipet-näpet kogu elu jooksul iga päev, kui tahad vormis püsida. Viimasel ajal olen ehk õppinud “ei” ütlema ning rohkem naise, laste ja lastelastega koos olema, oma aega väärtustama.

Sportlased teid pulmaisaks pole kutsunud?

Olen sedagi teinud – miski inimlik pole mulle võõras. Aga see on minevik.

Milline on järgmine võistlus, mida tõeliselt ootate?

Aasta tipp on muidugi Rio olümpiamängud. Järgmine loomulikult Rootsi ralli, millest – nagu kõikidest teistestki WRC rallidest – me ETVs erisaate kokku paneme.

Naine mul vahel naerab, et elad Ott Tänakule kaasa nagu oma lapsele... Aga see on loomulik! Kirgliku kaasaelamiseta seda tööd teha ei tasu.

Lembitu Kuuse ütleb, et tema naerusuine reipus tuleb lähedasega koos oldud ajast ning sellestki, kui oskad õigel ajal "ei" öelda. Valdek Alber

Lembitu Kuuse Sündinud 11. septembril 1950. Abikaasa Heli, lapsed Leo, Kaupo, Meeme ja Liisa. Rakvere Gümnaasium, kuldmedal. Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond. TRÜ spordifüsioloogia kateeder, 1974–1988. ETV, alates 1988.