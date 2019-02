Lev Vassiljevi juubelinäitus pakub nii traditsioonilisust kui üllatusi

Viimasse ruumi on välja pandud naisaktid, erootilise kallakuga maalid, kus kujutatud figuurid on oma vooruste ja pahedega kui kaasaja veenused. Vassiljev kujutab nii pilku varjavat kui vaatajat väljakutsuvalt seiravat naist. Ühel maalil kasutab ta renessansskunstile omast võtet, kus kardina tagant avaneb teine maailm. Sel teosel on kunstnik tagaplaanile maalinud ilusa talvemaastiku, mis avaneb just kui aknast või on tegu hoopis seinal rippuva maaliga, pildi esiplaanil lebav naine on vaataja poole seljaga. Nüüd on vaataja enda otsustada, kas ta jääb vaatama talvist maastikku või utreeritud vormidega naise figuuri.

Lev Vassiljevi 90. sünnipäeva juubelinäitus "Mälestused" pakub esteetilisi otsinguid ja mõttemänge, mis seostab meie oma ja võõra kultuuri elemente, suunab meid vaatama inimolemise eri tahke ja tõlgendusviise.

Näitus jääb avatuks 2. märtsini.