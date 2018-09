Lihulas tuleb loodusfilmide pidu

Ka Matjusel on Matsalu kandiga tihe side. 2009. aastal valmis tal film “Vanamees ja põder”, mis räägib tema vanaisast Harri Põldsamist. Just seal Kasari luhtadel, kus filmiti, on ta vanaisaga palju suvesid koos veetnud.

Kaader filmist „Tuulte tahutud maa“, mille maailmaesilinastus toimub Matsalu festivalil. kaader filmist

“Selle kandiga on olnud seotud veel mitmeid filmitegijaid, keda loodus inspireerinud: Rein Maran, Ago Ruus ja Tiit Mesila, ka Rein Hanson. Nii see festivali sünergia omal ajal tekkis ja see kestab siiani,” kirjeldab Silvia Lotman festivali algust.

Kaader filmist „Tuulte tahutud maa“, mille maailmaesilinastus toimub Matsalu festivalil. Kangelasteks sookured. kaader filmist

Veteran-filmitegija 87aastane Rein Maran on tänavu festivalil oma uhiuue filmiga “Peetrike Laanetagusel”. “See on filmitud samas, kus Rein Marani mängufilm “Laanetaguse suvi” aastal 1980,” tutvustab Silvia filmi tausta.

Kaader Rein Marani uuest filmist “Peetrike Laane­tagusel”. See on filmitud samas kohas, kus tema varasem mängufilm “Laanetaguse suvi” (1980). kaader filmist

“Seal siis nüüd tema lapselaps avastab loodust, vaatab putukaid ja muid loomi, see on väga armas lapse pilgu läbi looduse avastamine.”

Üheksakümmend loodusfilmi

Festivalil on 90 filmi ja neid näeb Lihula kultuurimajas kolmes saalis korraga. Umbes pooled filmid osalevad võistlusprogrammis, mida hindab rahvusvaheline žürii. Võistlusprogrammi filmid linastuvad suures kinosaalis korraliku heliga ja on ka eesti keelde tõlgitud.

“Proovime sel aasta subtiitreid esimest korda, meil on varem olnud tõlge kõrvaklappidesse,” mainib Silvia veel üht uuendust.

Klassikalistest loodusfilmidest toob Silvia välja festivali sagedase osalise, Saksa režissööri Jan Hafti filmi “Päikeselapsed – liblikad”. “Enamik filmis näidatavaid liike on Eestis ka olemas,” tutvustab Silvia. “Keskkonnakaitse teemal pakub ilmselt suurt huvi ookeanide tervisest rääkiv film “Sinine”.

Saksa režissööri Jan Hafti film “Päikeselapsed – liblikad”. Enamik filmis näidatavaid liike on ka Eestis olemas. kaader filmist

Huvitav on veel Soome film “Aktivist”, ühest Põhja-Soome tüdrukust, kes on võidelnud, et tema kodukanti väärismetallide pärast üles ei kaevataks. Filmitegija ja peategelane ise tulevad ka festivalile.

Soome film “Aktivist” räägib loo Põhja-Soome tüdrukust Riikka Karppi­nenist, kes on võidelnud, et tema kodukanti väärismetallide pärast üles ei kaevataks. Filmitegija ja peategelane ise tulevad ka festivalile. kaadrid filmidest

Looduse või keskkonnakaitse kõrval võtab osa filmitegijaid fookuseks hoopis kunstipärasuse. Siinkohal tuleb meelde Rein Marani ütlemine, et me ei unustaks: film on näitemäng, ka loodusfilm. Peab nautima kogu seda mängu, mis autor loodusest on meie ette toonud. Näiteks sobib siia Leedu film “Iidne mets”, mis esitleb võimsaid looduskaadreid üksnes muusika taustal.”

Silviat ennast üllatas tänavu USA film “Tavatult suured närilised”, mis räägib võõrliigist nutriatest. “See on ootamatult teistmoodi huvitava huumorimeelega jutustatud lugu,” leiab ta.

Seekord on festivalile oodata ligi 30 filme esindavat väliskülalist. Üks filmitegija saabub isegi Alaskalt. Eelmisel aastal oli kaugeim tulija Hiinast.

Loodusest loodu tähistamine

Festival loob inspireeriva keskkonna, mis toob igal aastal palju inimesi kokku. Festival tähendabki ju pidu. “Ise mõtestan seda kui loodusest loodu tähistamist – saame ühe korra kokku ja näitame oma loomingut,” mõtiskleb Silvia.

Looming pole aga üksnes film. Sel aastal tulevad rühmituse Symbiosis ehtekunstnikud, kes õpetavad, kuidas valada endale väikest linnumunakujulist ehet – väikest koopiat festivali auhinnameenest, mille autor on Merilin Pedastsaar.

Poetess Doris Kareva pühendas linnumunadele ja loodusfilmifestivalile luuletuse. Kultuurimajas näitusel astuvad üles Matsalu kandis elavad või suvitavad kunstnikud oma töödega. Lihula uues Tapamaja galeriis saab näha Kalli Kalde linnupilte. Huvilised võivad oma käega proovida ka kohaliku käsitöö tegemist – käsitöötoas demonstreeritakse Epp Kärveti juhendamisel patselapilise vaiba kudumist. Ka muusikat jagub mitmes kohas nii reede kui laupäeva õhtul.

Loodusfilmide festival on kohalikule Lihula rahvale oodatud sündmus. Alati on kaasa haaratud Lihula gümnaasiumi õpilased, kes aitavad piletikontrollidena ja muul moel kus vaja. Lihula noortemaja noored käivad festivali pildistamas, nad saavad selleks eraldi fotoharidust. Lihula kultuurimaja sai mõni aasta tagasi hea kinotehnika, sest on ju vaja näidata tänapäevaseid loodusfilme. Ka kohalikud kohvikupidajad ja majutusasutused juba arvestavad, et festivali ajal tuleb palju rahvast. Tekivad pop-up-kohvikud, kus mõnusalt aega veeta.

Festivalil leiab igaüks midagi huvipakkuvat

Silvia kutsub kõiki festivalile. Ööbida saab mõnes külalistemajas, kust mugav hommikul vara loodusesse linnuvaatlusele minna, et hiljem tulla Lihulasse filme vaatama ja festivalimelu nautima. Neil, kes planeerimisega hiljaks jäänud, on võimalus legendaarses Lihula lasteaias oma magamiskotiga ööbida, hommikul pakutakse ka putru.

“Reedel hommikul kell 6 läheme Lihula kultuurimaja eest bussiga ka linnuvaatlusele, Maire Tooming on giid,” tutvustab Silvia veel üht võimalust. “Isegi kui linde ei näe, pakub hommikune loodusretk kindlasti elamuse.”