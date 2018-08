Linnukütid sunnivad parte rändega kiirustama

Lindude rännet jälgivad ornitoloogid on aastate jooksul täheldanud, et linnujahi algus nii meil kui ka naabermaades käivitab kohe ka paljude partide arvukama rände. Põhjus on muidugi selles, et linnud püüavad kiiresti leida paiku, kus jahisurve puudub või on väiksem.

Veelinnujahi alguse eel tutvustamegi seekord kaht arvukat pardiliiki.