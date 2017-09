Käisin eile Tallinnas. Kuidagi ebamaiselt värviline ja natuke närviline on see linn. Kinnisvaramaaklerite missipiltide kõrvale on ilmunud uued näod ja tekstid. Kusagil kurvil on terve rood roosasid nägusid ja igaühe all sõnad „Õige pööre!“.