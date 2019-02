LOODUS vs LOOMUS | Kas eestlase veres on piisavalt hunti?

Lindpriist rahvusloomaks

Küttide, karjakasvatajate ja põlluharijate kultuuris sümboliseeris hunt metsikut loodust, kellega elati sümbioosis, austuses ja partnerluses, aga ka konkurentsis. Kuid oli ka ohu- ja kahjutunnet ning vihagi, mida see kiskja karjarüüstajana majapidamisele tekitas. Selles kontekstis nähti temas pigem varast ja röövlit, kes kuulutati lindpriiks ning keda igamees võis maha lüüa.

Ning nii kestis see sajandeid, mil hunti tõrjuti ja tapeti arvet pidamata, sest neid oli üleliia. Või siiski peeti arvet? XIX sajandil mõisnike korraldatud hundijahtidel loeti mahalastud hundid üle. Mingil ajal hakati nende eest maksma raha. Nagu mujal Euroopas, olid ka Eestis omad hundikütid, kes sellest elatusid.

Nõukogude ajal maksti kiskjate hävitamise eest preemiat kuni 1990. aastani. Hunti kütiti piiranguteta kuni 2001. aastani.

Tänavusel jahihooajal on lubatud hunti küttida varitsus- või hiilimisjahina kuni 28. veebruarini; Hiiu- ja Saaremaal 31. märtsini ning on kehtestatud kvoodid. Jahihooaja alguses oli Eestis täheldatud 18 pesakonda, mis tähendab ligikaudu 180 hunti. Jaanuarikuu lõpuks oli kütitud 52 isendit. Jaht hundile/hundijaht ja samuti hundi jaht metsloomadele on praegu täies hoos.

Eesti riigi sajandal juubeliaastal hundi kuulutamine rahvusloomaks on mitmeti märgilise tähendusega. Metsloomadest valiti välja kiskja, kelle ümber on viimastel aastatel olnud palju furoori.

Oli ootuspärane, et 2013. aasta loomale anti veelgi auväärsem staatus, millega ta kinnistati “igaveseks” eesti sümboolikasse. Paradoksaalne on, et see toimus just jüripäeval (28. aprill), mil rahvakalendri järgi pandi hundile päitsed pähe ja hoiti neid kuni mihklipäevani. Sel ajal ei tohtinud karja murda.

Ei tea, kas see oli taotluslik, aga juhtus nii, et rahvusloomaks sai “valjastatud ja vaoshoitud hunt”, kes mingil moel maandab viimastel aastatel meedias kajastatud “hundiärevust”. Tõsi on, et aeg-ajalt, juba ka sel aastal on näha “kurja hundi” jälgi ja kuulda sajatusi, et kriimsilm on kellegi lambakarja laastanud või häbematult taluõuele tunginud ja seal koeri murdnud.

Mõnes äratab see unustuse hõlma vajunud hundiviha, mille juured on vara-uusaegsetes nõiatraktaatides, kus hunti peeti kuradiloomaks, ja hilisemate sajandite hävitusaktsioonides – hundijahtides/sõdades, mille tagajärjel see isend Kesk-Euroopas peaaegu hävitati.