LUGEJAMÄNG: Vasta küsimusele ja võida pilet Tallinna tornide festivali kontserdile!

Augusti lõpus on taas toimumas festival Tallinna tornid. Maaleht ja Corelli Music agentuur annavad neljale lugejale kutse kahele Katariina kirikus toimuvale Avarus Trio "Välgunäoline" kontserdile. Selleks tuleb vaid vastata ühele küsimusele.

Corelli Music ühendab festivalil „Tallinna tornid" iidse linna ajaloo tänapäeva loominguga ning tutvustab linna kuulsat ja täienenud „kilukarbisiluetti" seestpoolt läbi eri ajastute muusika.

Sellel aastal toimub avakontsert ühes Tallinna vanalinna kaunimas kirikus, kuhu inimesed väga tihti ei satu. Issanda Muutmise Peakirikus võlub Eesti silmapaistvaim ja suurim barokkaltar, Tallinna vanim tornikell ja suurepärane akustika. Järgmised kontserdid toimuvad keskaegse müüritorni, tänaseks kenasti restaureeritud Neitsitorni välilaval ning kaua kasutuseta seisnud, kuid lootusrikka tulevikuga dominiiklaste kloostrikompleksi kunagises võimsaimas ehitises Katariina kirikus.

R, 25.08.2017

Kell 21.00 Issanda Muutmise Peakirik (Suur-Kloostri 14, Tallinn)

Öökontsert „Soolo-BACH küünlavalgel“

ESINEJA: Johanna Randvere - barokktšello

KAVA: J.S. Bach - Süidid soolotšellole

Hilisõhtune meditatsioon hubisevas küünlavalguses imelise barokkmuusika ja võluva tšellisti seltsis Tallinna vanalinna ühes kaunimas kirikus

SISSEPÄÄS vaba suurusega annetusega festivali toetuseks.

L, 26.08.2017

Koostöös Tallinna Kultuuriööga

Kell 18.00 Neitsitorni välilava (Lühike jalg 9a, Tallinn)

Kontsert „Ilus algus“

ESINEJA: Helin-Mari Arderi ja Siim Aimla kvartett.

Helin-Mari Arder - laul, Siim Aimla – saksofonid, Jaan Jaanson – kitarr, Ara Yaralyan - kontrabass

KAVA: imeline kõlapilt Helin-Mari Arderi ja Siim Aimla loomingust.

„Ilus algus“ on jätk varasemale kavale „Mu süda, ärka üles" (džässiseaded eesti vaimulikele rahvalauludele). Helin-Mari Arder on võlunud publikut nii originaalloomingu kui ka teiste eesti autorite lauludega, samuti kuulub tema repertuaari muusikat mitmetes teistes keeltes. Kõige tuntumaks võib aga kindlasti pidada tema laulu "Väike päike". Siim Aimla on tuntud oma mitmekülgse muusikalise lähenemise poolest muusika autori, esitaja, arranžeerija ja bändijuhina. Mõlemalt muusikult on ilmunud ka mitmeid heliplaate.

SISSEPÄÄS tasuta.

Kell 20.00 Katariina kirik (Vene 14a, Tallinn)

Koostöös Tallinna Kultuuriööga

Kontsert „Välgunäoline“

ESINEJA: Avarus Trio

Mingo Rajandi - kontrabass, Mari-Liis Vihermäe - flöödid, Karl-Johan Kullerkupp – vibrafon, löökpillid

KAVA: müstiline kõlamaailm – Mingo Rajandi, Tigran Hamasyan , Chick Corea jt

Avarus Trio kõla on õhuline ja helge. Selgelt põhjamaise iseloomuga hõljuvad astraalsed helimaastikud vahelduvad rütmiliste ja hoogsate meeleoludega, mille algeid võib otsida kaugemate ja kuumemate kultuuride muusikast. Trio mängib lapseliku lusti ja avastamisrõõmuga ning liigub nõtkelt komponeeritud materjali ja improvisatsioonide piirimail.

PILETID: 7.- € Piletilevist ja võimalusel tund enne algust kohapeal