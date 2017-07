LUGEJAMÄNG: Vasta küsimustele ja võida pilet Corelli mõisakontserdile

27.- 30. juulini toimub järjekordne heategevuslik Eesti Mõisad kontserdisari. Maaleht koostöös Corelli Musicuga loosib välja igale kontserdile ühe pääsme kahele. Selleks tuleb vastata vaid mõnele küsimusele. Võitjad loositakse välja 24. juulil.



Agentuuri Corelli Music kroonijuveel, kontserdisari „Eesti mõisad“ on unikaalne kultuurinähtus, milles romantiline mõisaelamus, ajalugu ja arhitektuuripärlid on ühendatud mõisate kuldajastu kauni muusika ja metseenlusega. Barokkansambel Corelli Consort tähistab sel aastal oma 25. juubeliaastat ja mängib endiselt säravat barokiaja muusikat ajastu pillidel, nagu see muusika võis kõlada ka ammustel aegadel mõisate ballisaalides. Mõisate ajalugu ja arhitektuuri tutvustab igas mõisas oma tuntud muhedal moel kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Laste- ja noorteaastale sobivalt on kolm selle suve mõisa mõisakoolid ja metseenlus toetab Hummuli mõisakooli laste loovuse arendamist.

KONTSERDID:

N, 27. juuli 2017 kell 18 Lihula mõis (Lihula kihelkond, Läänemaa)

R, 28. juuli 2017 kell 18 Vana-Vigala mõis (Vigala kihelkond, Raplamaa)

L, 29. juuli 2017 kell 18 Heimtali mõis (Paistu kihelkond, Viljandimaa)

P, 30. juuli 2017 kell 17 Hummuli mõis (Helme kihelkond, Valgamaa) – PILETITETA!

Kõik barokkansambli Corelli Consort juubelikontserdid on Eesti muusikute kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. Heategevust mõisates toetab ka põnev kunstialane koostöö Haus Galeriiga.

ESINEJAD:

Solist metsosopran TUURI DEDE

Juubilar barokkansambel CORELLI CONSORT ajastu pillidel:

Mail Sildos – barokkviiul, Villu Vihermäe – barokktšello, Imbi Tarum - klavessiin

Haarav ajalooline taust JÜRI KUUSKEMAA

KAVA: kaunimad aariad ja säravad pärlid barokiaja muusikast – Bach, Händel, Vivaldi jt

Selle suve kava idee kujundas soov tuua publikuni imelised aariad, mida barokiajal laulsid mehed – kontratenorid, aga meie sarjas noor ja särav metsosopran. Lisaks saab kuulda suurte barokiaja meistrite ajatult kaunist loomingut, imelisi teoseid viiulile, tšellole ja klavessiinile.

Üheksateistkümnendat aastat toimuv igasuvine menusündmus „Eesti mõisad“ on alates 1999. aasta suvest tutvustanud 75 mõisa üle Eesti. Muusikale annab lisaväärtuse võimalus kuuluda metseenide vanasse auväärsesse seltskonda, sari on igal aastal toetanud üht väikest mõisakooli, –hooldekodu või –lastekodu, Maarja Küla ja TÜ Kliinikumi Lastefondi. Selle suve publiku ja metseenide sihtannetused lähevad Hummuli mõisakoolile, et aidata kooliperel arendada laste loovust. Soov on sisustada sobiva mööbliga pikapäevarühma laste lugemispesa ja hankida suured arendavad lauamängud, mida saab mängida õues ja hulgakesi koos. Mänguga targaks!

Igas mõisas on tund enne kontserdi algust ja vaheajal avatud mõnusad kohvikud. Hummuli mõisakooli toetuseks on avatud korjanduskarbid, toimuvad heategevusmüügid. Koos tegutsedes sünnnivad väikestest asjadest suured!