Lugejatele meeldivad raamatud inimestest, kes on jätnud sügava jälje ajalukku

Tänasest alustab Maaleht suure ning mitmekesise raamatusarjaga tuntud ja teada eestlastest, kes on jõudnud Eestis ja Eesti jaoks nii palju korda saata. Uurisime ka oma lugejatelt, millised elulooraamatud neile enam korda on läinud.

Nagu sõnastas hästi üks lugeja, loetakse "elulugusid inimestest, kes on jätnud sügava jälje ajalukku ja mis ei ole reklaamkirjandus kollasele kroonikale. Hetkel päevapildis olevad kuulsaks ja ilusaks püüdlejad tekitavad võõrastust".

Kõik raamatud, mida vastustes välja toodi, on lisaks huvitavale peategelasele ka hästi ja põhjalikult kirjutatud ning neil puudub kiirustamise hõng.

Mõned näited inimestele enim meeldinud elulugudest: Henri Perruchot "Toulouse-Lautrec", Jevgeni Tarle "Napoleon", Albert Schweitzer "Aukartus elu ees", Valentine Nõlvak "Ellujääja", Henri Charrière Papillon "Autobiograafiline põnevuslugu", Irving Stone "Elujanu",

Arnold Schwarzenegger ja Peter Petre "Total Recall. Minu tõeliselt aus elulugu" , Francis Chichester "Mere ja taeva üksilduses", Heinrich Alexander Stoll "Unistus Troojast. Romaan Heinrich Schliemanni elust", , Jaanus Nõgisto „Vaatan korraks tagasi“, Urmas Ott "Mister Fred" Olivia Saare mälestusteraamatud "Humalapuu", "Kanarbikukartus" ja "Hetked endas: mõttemõlgutusi ilmast, inimestest, iseendast aastatel 1990-2015", Heljo Männi kirjanduslikud memuaarid "Nõgesed ja nartsissid", "Kurereha" ja "Kassikäpp", Sergei Volkonski „Kodumaa. Mälestused“ ja Arvo Kukumägi "Alasti elu".

Alates 4. maist 2017 ilmub 30 nädala jooksul koos Maalehega mastaapne raamatusari, mis koondab läbi elulooraamatute, päevikute, kirjavahetuste ja mälestuste endasse lood suurtest eestlastest, kes on Eestist teinud ime. See Eestis trükitud soliidsete, kõvakaaneliste köidetena ilmuv väärikas raamatukollektsioon on pühendus ja austusavaldus kõigile neile, kelle jaoks on Eestimaal oma südames vankumatu koht või keda huvitab ühe pisikese ning andeka riigi suureks saamise lugu.

Sarja avaraamatuks on Eesti suurima riigimehe Lennart Meri lugu, kirja pandud tema lähedase kaasvõitleja, ajakirjaniku ja kirjaniku Kulle Raigi poolt – „Vikerkaare värvid. Lennart Meri elu sõprade pilgu läbi“. Sarja esimese raamatuna maksab see poes 0,99 eurot. Edasi on iga raamatu hinnaks 5,99 eurot. Igal neljapäeval alates 4. maist ilmub koos Maalehega uus sarja raamat ja püsib müügil vaid nädal aega, kui enne otsa ei saa.