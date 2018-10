LUGEMISELAMUS | Anda hääl hääletutele...

Semiootikust luuletaja Timo Maran, kes rohe-kärnkonnale need sõnad andis, ütles raamatu uue väljaande esitlusel raamatu kontseptsioonist rääkides: “”Poeetiline punane raamat” on hävimisohus ja looduskaitsealustest liikidest, siin on mõnikümmend taime, putukat, looma ja lindu, kes on Eestis hävimisohus. Raamatus on need hävimisohus liigid pandud kokku kunstidega, mis on samuti haruldased ja mida palju eam ei osata – kalligraafia ja paberitegemiskunst.

Mis mind kui luuletajat ja semiootikut inspireeris selle ettevõtmise juures, on just see, et siin on nii palju erinevaid algeid koos – looduskaitse, religioossus, eesti kultuur ja ukraina kultuur.

Mõned inimesed on ütelnud, et need luuletused on nukrad ja pessimistlikud. Aga see võib olla ka paratamatu, sest väljasuremises ja selles, et loomi ja taimi jääb järjest vähemaks meie ümber, ega selles midagi väga rõõmsat ja naljakat ju ei ole.”

Siinkohal mõni rida Timo Marani luuletusest, mis võtab ehk kõige paremini kokku “Poee­tilise punase raamatu” idee:

Anda hääl loomadele, kes elavad oma elu sõnadeta.

Anda hääl jõele, mis ei räägi, kuidas ta voolab ja voolata tahab.

Ämblikud aknalaual, kask õues, vihm – tuhat vaikijat...

Üks raamatu tegelastest on euroopa naarits, maailma üks ohustatumaid väikekiskjaid. Tema elupaigad on hävitatud ja ta peab konkureerima Põhja-Ameerikast sisse toodud tugevama suguvenna ameerika naaritsaga, kes on Euroopa loodusesse sattunud karusloomafarmidest. 1990ndate lõpust loeti naarits Eestis väljasurnuks, viimane metsik isend tabati 1996. aastal.

2000. aastal asuti Tallinna Loomaaia ohustatud liikide paljunduskeskusest pärit naaritsate Hiiumaale asustamisega looma nende uut asurkonda. Alles mullu oli esimene aasta, kui loomaaiast Hiiumaale uusi loomi juurde ei viidud, sest lõpuks ometi on naaritsad saare omaks võtnud ja seal hästi sigima hakanud.

Nii et Eesti on kogu maailmas ainus koht, kus euroopa naaritsa arvukus looduses on suurenema hakanud. Sellegipoolest on ka tema sõnad raamatus kurvad:

Te ei tea, mida tähendab otsida kaaslast kogu elu. Kasvada, saada suureks ja vananeda. Kohtamata ainsatki endasugust.

Kust seda raamatut saab?

Kas raamat poelettidele jõuab, ei oskagi öelda. Vähemalt esialgu on faksiimiletrüki koopiaid vaid 500 ja suur osa neist oli läbi Hooandja juba n-ö ette tellitud. Mõned eksemplarid jõuavad ehk koolidesse ja lasteaedadesse, sest just sealt on raamatut enim küsitud.

Aga niikuinii on kõige tore­dam lapata just algupäraste raa­matute käsitsi valmistatud paberist reljeefses kõrgtrükis lehti, mis köidetud puust kaante vahele. Kindlasti saab neid näha Eesti Rahvusraamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus. Ning muidugi Ukraina Kultuuri­keskuses. Kuhu tasub niikuinii minna. Kas lihtsalt (klassi)ekskursioonile või lausa ise paberit tegema, ise kalligraafiat õppima, ise trükkima. Ja neil on seal muuseas ka töökoda, kus tehakse imetoredaid puust mänguasju.