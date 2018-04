LUGEMISELAMUS: Hullude ideede väljamõtlemise ja elluviimise käsiraamat

Rein Siku raamat “Minu Virumaa” on – peale selle, et sealt saab lugeda, kuidas virulased suuri asju tegid – hea käsiraamat neile, kes tahavad luua midagi maailmas ainukordset, selleks kohalikest traditsioonidest, kohalikust ajaloost ja folkloorist inspiratsiooni ammutades.

Annela Laaneots

SSRi manifest, obelisk “Sigadus”, punklaulupidu, emakeele ausammas, saunamuuseum, Tarva kuju vedimine vallimäele, üle ilma kuulsad jõulukuused Rakvere keskväljakul – see on vaid väike nimekiri n-ö hullustest, millega virulased on hakkama saanud ning millest tänuväärselt saab Rein Siku raamatust “Minu Virumaa” lugeda ja eeskuju võtta.

Seda, et Sikk käib juba tegemas koolitusi omavalitsustele ja asutustele, kuidas mõelda suurelt, saab ka tema raamatust teada.

Praegu on Euroopa kultuuripärandiaasta, Eesti Folkloorinõukogu sai äsja 25 ning seetõttu on eriti tore Siku raamatust leida taustu ja meenutada Eesti esimest folkloorifestivali “Viru säru”. Kas teadsite, et “säru” tähendab põhjarannikul pidu, pillerkaari, simmanit?

“Minu Virumaa” Hinne: 5 Rein Sikk. 272 lk. Petrone Print.

Mitte ainult virulased

Olin isegi “Viru särul” kohal, vanaema võttis meid õega kaasa. Toona oli folkloorifestival “Viru säru” midagi enamat kui pühendatute siseringi omavaheline ja nende pereliikmete nišifestival. Folkloorist said osa ka need, kes seda iga päev ja isegi hobina ei praktiseerinud.