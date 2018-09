LUGEMISELAMUS | Kuidas tutvustada eesti kultuuri?

See kõik pani mind mõtlema, kuidas õieti tutvustada eesti kultuuri. Otsene kogemus on kahtlemata kõige parem, aga hea oleks ka millelegi toetuda, või veel parem, külalisele kaasa anda. Aeg-ajalt on mulle ju ikka kätte sattunud Eesti Instituudi trükised, mis mõeldud just välismaalastele eesti kultuuri tutvustamiseks. Need on sellised erineva kujundusega vihikud, mis üllatavad oma sisukusega. Kindlasti ei võimalda selline napipoolne formaat hõlmata kõike olulist, aga pisut süvenenumat huvi rahuldada küll.

” Pahaaimamatu välismaa filmihuviline paisatakse hetkega keset eestlaste kahtlusi, kõhklusi ja näida tahtmist ning seejärel lootuse ja lootusetuse vahele.

Lehitsen Eesti loodust tutvustavat brošüüri, mille alguse ja lõpu vahele mahuvad ilusad fotod ja hulk olulisi fakte, mida ju peast enamasti täpselt ei mäleta. Algab see kõik viimase jääaja järgsest kliima soojenemisest ja lõpeb Ehalkivi rändrahnuga, vahele mahuvad rabad, metsad, rannad, künkad, niidud ja loomad-linnud. Imeline! Tõsi, raiesmikest siin pilte ei ole.

Kui juurde võtta veel “Eesti ajalugu piltides”, mis on kujundatud ajateljel asuvate kaartidena, siis on Eesti kohta juba üsna palju teada. Lisaks saab trükistest urida eesti keele, kirjanduse, teatri, filmi ja muusika kohta. Need üheskoos võimaldavad juba küllaltki detailset teadmist Eestist ja kultuurist.

Kui neid materjale ükshaaval analüüsida, siis küllap leiab igast midagi vaieldavat ja midagi puuduvat, võib arutleda teemade esitlusviisi ja selle üle, kas oluline on ikka piisavalt selgelt esil või pudiseb vähem tähtsa vahele peeneks. Näiteks filmi käsitlev vihik algab küsimusega “Kuidas me välja paistame?”. Pahaaimamatu välismaa filmihuviline paisatakse hetkega keset eestlaste kahtlusi, kõhklusi ja näida tahtmist ning seejärel lootuse ja lootusetuse vahele.

Muidugi, filmilugu pole mingi jalutuskäik päikeselisel siledal alleel, aga kas iga kivike sellel kaalub nagu rändrahn? Küllap jääb esitlusviis rohkem maitse küsimuseks, lõppkokkuvõttes on tegu asjaliku ülevaatega.

Eesti Instituudi trükiste projektijuhilt Berit Kaschanilt saan teada, et instituudil on hetkel pea kolmkümmend erinevat teematrükist. Siin ilmub ka kaks ajakirja – Estonian Art (estonian-art.ee), mis on ilmunud juba 20 aastat, ja Estonian Literary Magazine (elm.estinst.ee), millel peagi täitub 25 ilmumisaastat.

Intervjuud kunstnikega

Tähelepanuväärne on veel tänavu kevadel ilmunud Eesti kunstnike intervjuuraamat “Estonian Art 20”. Trükiseid leidub eri keeltes ka lastele. Viktoriini võimaldab vihikuke “12 küsimust Eesti kohta” lausa 12 keeles. Trükised aitavad Eesti Instituudil täita oma ülesannet – levitada teadmisi Eesti kohta.

Kuni viis eksemplari saab Eesti Instituudist kaasa võtta tasuta, kuid trükised on müügil ka raamatupoodides ja mitmetes muuseumipoodides. Peab tunnistama, et selliseid ülevaatlikke ent mahult kergeid Eestit tutvustavaid võõrkeelseid materjale polegi rohkem leida.