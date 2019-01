LUGEMISELAMUS | Meenutades ristitud eestlase lugu

Hinnang: 5 Riho Saard. 606 lk. Kirjastus Argo.

Raamatut “Ristitud eestlane” esitleti Pirita kloostris, kus 2013. aastal kogunesid Vello Salo kutsel autor ja kaasautorid loo meenutamist teadvustama ning nõu pidama. Viis aastat tööd on nüüdseks kirjastuse Argo toimel saanud raamatuks, mis pühendatud omaaegsele kirikuloo professorile Olaf Hermann Sillale (1880–1944), mehele, kelle eluaastad jäid venestamise aja ja Teise maailmasõja vahele.

Huvitavaid andmeid ja värvilisi pilte

Kaanepilt, Jüri Arraku altarimaal Halliste kirikus aastast 1990, juhatab Eesti teistkordse ärkamisaja sündmustesse, mille üks sümbol on neil aegadel taas üles ehitatud kirik. Lugemise käigus näib, et autor on täitnud oma lubaduse pakkuda kronoloogiliselt sidusat ülevaadet kristluse ajaloost Eestis, hõlmates geograafiliselt varasemat Vana-Liivimaa territooriumi ja lõpetades Eesti Vabariigi alaga.

Alustatakse dateeritavate andmetega XII sajandist ja lõpetatakse XXI sajandi algusega. Raamatu seitsme kaasautori panus on sisukorrast kergesti leitav, tüpograafiliselt eristatud ning need pakuvad süvendavaid sissevaateid.

Neli suurt peatükki juhivad läbi keskaja, Rootsi ja Poola ning Vene aja otse viimase suurpeatüki jalamile, mis algab nii Eesti Vabariigi kui ka Eesti vaba rahvakiriku saja-aastase looga.