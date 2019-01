LUGEMISELAMUS | Mida võis öelda vanapagan, kes kalavõrgu all tuisuvarjus istus?

”1111 Eesti vanasõna koos kommentaaridega” Hinnang: 4 Piret Voolaid, Risto Järv, Loone Ots 312 lk. Rahva Raamat.

Vanasõnad selles kogumikus on enamasti tuttavad, seda enam pakkus huvi uus lahtiseletamise viis.

Kohati oli see päris naljakas lugemine. Näiteks: “Ahjunuka atmine, lamba kaala pügämine, lapse perse pühkmine olevat kõige halvembad tüüd ilman.” See oli see vanasõna. Kõik ju lihtne ja selge, mis sest et murdes. Mida siin ikka kommenteerida, aga autorikolmik kirjutas, et need kolm tööd on eriti rasked ja vaevalised, aga ka need tuleb ära teha…

Edasi läks lõbusamaks. “Oman­datud professioon ei taotle rukkijahul baseeruvat pagaritoodet.” Kas saite kommentaarile toetudes vanasõnale ka pihta? Kui ei saanud, eks lugege siis rahvatarkust ennast: “Amet ei küsi leiba”, ja jätke mõlemad variandid meelde.

Vanarahvas oskas lohutada

Nagu ikka, leiab meie esivanemate mõttevarast ka palju lohutust. Näiteks: “Ega häbi härja suurune pole.” Kirjutan siinkohal välja kogu kommentaariks toodud seletuse: “Häbitunne läheb ajapikku üle, lõpuks saab häbiga hakkama. Väikest häbi ei näegi, see on nagu kodujänes, paned puuri, riivi ette ja ainult mõnikord lähed ise ja üksi teda salaja silitama.” Nonii! Asi algas häbi ja härjaga, lõppes kodu­jänesega.

Edasi läheb veel huvitavamaks. Kindlasti pakub järgmine väljavõte lohutust paljudele. “Ega kõrts pole põrguhaud, ega kirik pole taevariik.” Kommentaar: “Seega võib kõrtsi minna ja kirikus käimata jätta. Õndsus sõltub inimesest endast, mitte rituaalidest.” Lühidalt ja selgelt.

Lahkelt on meie esivanemad rahvatarkusi edastanud ka läbi suguelu, häbenemata esile tuua muidki intiimtegevusi.