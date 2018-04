LUGEMISELAMUS: Miks on meil vaja teekonda iseendasse?

Tammingu teadmised filosoofiast, võrdlevast mütoloogiast ajuteaduste osas viib paljude analoogiate märkamisele. Oma suure eeskuju Carl Gustav Jungi eeskujul arvab autor, et alateadvuses oleval mütoloogilisel materjalil on positiivne roll inimese olemuse mõtestamisel. Avab vaimukalt Carl Gustav Jungi ühe tuntuma kontseptsiooni – komplekside teooria.

Teos aitab mõista, miks meil on niivõrd arvukalt komplekse; miks inimesed, kes omavad ühekülgset arusaama maailmast ja teistest inimestest, kritiseerivad kõiki iseenda ümber. Nii Jung kui Tamming rõhutavad, et elamine on mitmetähenduslik ja inimene peab sellega toime tulema.

Loe veel

” Seepärast on “Jalutuskäik iseendasse” väärt teos igale otsivale ja ausaid küsimusi esitavale lugejale, sest teel olla aitab see teos lugejal tõesti.

Äärmiselt oluline on skandaalse elulooga, hilisema psühhoanalüüsi suurkuju Wilhelm Reichi kaitserüüde teooria, mida Tamming põhjalikult tutvustab. Tänini on see esimene korralik eestikeelne sissejuhatus selle mõtleja loomingusse, kelle teoseid põletati Ameerikas veel aastal 1956! Wilhelm Reich oli teadlane, kes kirjutas oma elu jooksul üle 20 raamatu ja sadu teadusartikleid ning keda peetakse kaasaja kehapsühholoogia rajajaks. Tamming käsitleb selle vastuolulise mõtleja elu ja teooriaid oskuslikult ning mõistetavas keeles.

Just individuaalne psühhoanalüüs näeb inimese käitumist sõltuvana vastuoludest alaväärsustunde ja võimu vahel. Psühhoanalüüs toetab seisukohta, et kultuuris ehk kollektiivses alateadvuses otsib inimene iseennast, et saada inimlikuks. Psühhoanalüüs väärtustab oluliselt unenägude maailma, milles läbi sümbolite väljendub allasurutud ja tõrjutud tegelikkus. Tamming loeb inimloomuse tuumaks viisi, kuidas inimene end inimliku kogemuse eri aladel maailmaga suhestab, kuidas kasvab välja tema tõeline küps mina.

”Jalutuskäik iseendasse” Hinne: 4 Alar Tamming. 238 lk. Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon.

Vabaneda alaväärsusest ja hirmust

Eesti lugejal on oluline seda teost lugeda ka selleks, et lahti saada sovetlikust alaväärsusest ja hirmust psühhoanalüüsi eest, mille üks eesmärke on üksikisiku vabastamine kollektiivi ja teiste arvamuse survest. Lõpuks peaks täielikule eneseteadvusele jõudmine olema kõrgeim inimelu eesmärk, mida Tammingu teos aitabki lugejal avastada ja meelde tuletada.

Kuna lääne inimene on tihti surutud ängistavasse ratsionalismi, mis ei paku inimhingele rahu ega harmooniat, vaid segadust ja ebakindlust, on kõik teosed, mis aitavad lugejat paremini vaimselt toime tulla, ainult tervitatavad. Teadus, hoolimata oma suurest võimust avalikule arvamusele, ei lahenda ära inimloomuse variatiivsust ja õnne individuaalsuse küsimust.