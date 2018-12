LUGEMISELAMUS |Taimeraamat reisisõpradele

Madeira sümboltaimeks kujunenud kuningliku streliitsia ehk paradiisilinnulille (Strelitzia reginae) õisik on nagu ebamaise linnu oranži kuklasuletuti ja terava nokaga pea. Händ-agaavi (Agave attenuata) pikk longus õisik meenutab luigekaela, vorstipuu (Kigelia africana) ruljad viljad ripuvad aga puul tõesti nagu vorstid...

Igavese suve saareks kutsutud Madeirale on põnevaid taimi toodud maailma kõigist lähistroopilise ja troopilise kliimaga piirkonnist ning neid jätkub avastada mitmeks reisiks. Väga põnevad on ju ka sealsed kohalikud taimed, näiteks võimsad ussikeeled (Echium).

Urmas Laansoo Mauritiusel rõõmupisarapuu (Mathurina penduliflora) all. Erakogu

Kurb oleks sellise külluse keskelt naastes lihtsalt tõdeda: seal oli palju isevärki taimi. Tabavad võrdlused ja huvitavad seosed aitavad taimi meelde jätta. Maakodu reiside peamisel taimetargal Jaan Mettikul on lisaks jätkunud ka huumorimeelt ja kannatust korrata, kuni kõik kuulevad.

Enne kunagist Tenerife reisi arutasime, et tore oleks sõitjaile ka sealseid taimi tutvustav trükis kaasa panna, kuid see jäi pildipuudusel siis tegemata. Nüüd on Jaan Mettik reisidel nii palju häid pilte teinud, et rohkem kui pooled Urmas Laansoo “Ränduri taimeraamatu” fotod ongi temalt.

Raamat taimetarga rollis

Lugejareisid näitasid, kui palju taimeküsimusi rahval tekib. Urmas Laansoo on kogenud sama: reisidel pildistatakse rohkesti ja koju jõudes otsitakse botaanikaaiast abi, et fotodele ka taimenimed lisada.

Seega saidki nüüd kokku kirjastuse Hea Lugu usk, et inimestel on omapäi rännates esimestel soojamaa sõitudel sellisest raamatust abi, ja just taimede pärast palju rännanud Urmas Laansoo teadmised.

Sedalaadi võõrkeelseis raamatuis piirdutakse tavaliselt ühe riigi või kitsa piirkonna taimedega ja teksti on piltide kõrval napilt.

Laansoo leidis, et kasulikum on teos, mis lähtub hoopis soojast kliimast – eestlaste lemmiksihtkohtade Kanaaride, Madeira, Egiptuse, Vahemere maade, India, Tai ja Florida aedades ja haljastuses paljud pilgupüüdjad ju korduvad. Nii tutvutegi lugedes lähemalt näiteks ka eespool mainitud Madeira taimedega.

Kõigist taimedest ei saa iial korraga kirjutada ja seepärast tutvustab Laansoo raamatus neid, kelle kohta on rohkem küsitud. Tutvustused on valdavalt esitatud taimeperekondade kaupa (sekka ka mõned rühmad ja efektsed liigid) ning nende eestikeelses tähestikulises järjekorras.

Igas peatükis on liigi või perekonna kirjeldus, tähtsamad sugulasliigid ning huvitavaid andmeid ja seiku taime kohta. Rõhk on taimede sugulussuhetel, sest autor loodab, et see aitab lugejail teavet juurde otsida ja seoseid luua.

Mitmed taimed said endale just selle raamatu tegemise ajal eestikeelse nime. Lisatud tingmärgid vihjavad, kas taime saab meil toas kasvatada, on ta mürgine, söödavate viljadega jms.

Teaberohkes raamatus on mõne lugeja jaoks ehk liiga vähe emotsioone, kuid oma taimeelamused ongi kõige erilisemad ja neid kogute reisides ise.