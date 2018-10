LUGEMISELAMUS | Vana raadiomaja - koht, kus murti piike ja südameid

See on üks neist raamatuist, mille kohta on raske öelda, mis see täpselt on. Nagu koera saba põnts vana maja põrandal. Nagu lugu, mida tuntakse ühe maja eluna nii, nagu see on ammu olnud ja ometi tundmatu. Kokku korjatud killud, milles on mitu ajastut, millest kogu aeg keegi lahkub, keegi jääb, mõni tuleb asemele, mõni vaatab pealt…

Nõnda on kirjas Ene Hioni vastilmunud “Südamete murdumise maja” tagakaanel. Kaante vahele on mahtunud üle 400 lehekülje lugusid ühest klassikalisest hoonest – vanast raadiomajast Tallinnas. Uuest muidugi ka.

”Südamete murdumise maja” Hinne: 5 Ene Hion. 416 lk. Hea Lugu.

Targemaks saab kindlasti

Lugedes ei saagi hoobilt aru, kummast raamatus rohkem juttu on, kas majast või selle asukaist. Autorile näivad võrdselt tähtsad mõlemad.

Ette rutates soovitan seda lugeda just neil, kellele on kogu eestikeelne raadiolainete ajalugu lähedane. Kellele ei ole, soovitan ka. Targemaks saab ikka. Näiteks on juttu raadiomaja loojast ja vaimsest isast Fred Olbreist, kelle (mure)lapsuke juba enne suurt sõda katuse alla sai ja kelle vaimset isadust sõja võitnud režiim edukalt olematuks nullis.

Kas just selle pärast, et mees omal ajal “sõjakurjategija” Wernher von Brauniga tuttav oli või lihtsalt põhjusel, et enne sõda ei saanud ega tohtinudki midagi nii meeldejäävat luua.

Kui Ene Hion seda raamatut poleks kirjutanud, küllap jäänuks mu meelest tükk Eesti kultuuriajalugu lihtsalt kõrvale. Eriti möödunud sajandi nelja- kümnendatest aastatest, mil hirm valitses tõe üle.