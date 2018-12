LUGEMISELAMUS | ”Vastuvõtt ilma järjekorrata” – väärt raamat jõuluvana kingikotti

Sestap on tõesti tänuväärne, et Pärnumaal Tõstamaa tervisekeskuses praksist pidav perearst dr Madis Veskimägi on võtnud vaevaks enda ja oma patsientide kogemused kirja panna ning kaante vahele köita. “Vastuvõtt ilma järjekorrata” pakub igale oma tervisest lugu pidavale inimesele võimaluse sellest veelgi enam hoolida, ja mis peamine, targemaks saada.

Dr Veskimägi on inimese tervist ja tervisemuresid käsitlenud nii sümptomite kui elundkondade kaupa, eluigagi on mõnel juhul aluseks võetud. Väga sümpaatne on tema oskus kirjeldada inimorganismi keerukust ühtaegu ammendavalt ja hõlpsasti arusaadavalt. Kohati küll võib-olla pisut liiga meditsiinilises keeles, millest kõigil just kerge aru saada pole.

Asja oleks tõenäoliselt parandanud toimetaja, kuid raamatu impressumit vaadates, selgub, et selle ameti esindajat avaldamisprotsessi ei kaasatud – toimetaja nime pole märgitud. Samas lohutuseks neile, kes raamatu poeleti ääres seistes lehitsemiseks kätte võtavad – nii raske see tekst nüüd ka pole, et üldiselt arukas inimene aru ei saaks.

Eriliselt tänulik olen raamatu autorile peatüki eest, mis käsitleb patsiendi ja arsti vahelisi erimeelsusi. Näeme-kuuleme ju pea iga päev uudistes või sõpradelt-kolleegidelt, kuidas arstide tööd kriitiliselt arvustatakse ning, mis seal salata, neid häirivalt sageli ka rumalateks või hoolimatuteks nimetatakse.

Ütlen siinkohal kõva ja selge häälega: “Minu tutvusringkonnas on palju arste, kuid mitte ükski neist pole loll ega lohakas!” Teineteise ning teatud protsesside mõistmine, mida Veskimägi kenasti pakub, on raskete olukordade lahendamisel kindlasti abiks.

Mõne peatüki kallal siiski pisut noriksin, just nende osas, kus tegu küsimuste-vastustega. Üldist konteksti ja lugeja huvisid arvestades poleks olnud vaja raviskeemide käsitlemisel, ravimite doseerimisel jms nii detailseks minna. Ent mõningatel tervisehäiretel, näiteks insuldil, oleks võinud põhjalikumalt peatuda. Sest see haigus on väga sagedane ning nõuab tervenemisvõimalusi silmas pidades kiiret äratundmist ja tegutsemist.

Olles jälginud dr Madis Veskimäe tööd oma praksise ülesehitamisel ning patsientide valgustamisel läbi mitme aastakümne, on mul hea meel tõdeda, et äsjailmunud raamat on selles protsessis väärikaks “ehituskiviks”. Olen seda mitmel puhul kasutanud taskuhäälingusaate “Tervist!” ettevalmistamisel ning julgen soovitada ka jõuluvana kingikotti.