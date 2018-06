Luigel sai nädalavahetusel pulli

Kui oinad omavahel purdel puksivad, on hundid söömata ja lambad ahistamata.

Mul on muidu normaalne versioon inimese loomisest: jumal elas rahulikult üksinda koos oma kassiga, aga siis oli tal vaja lennata teisele planeedile ja ta käkerdas kiiresti valmis mingid tüübid, kes kassi eest hoolitseksid.

Unistades helgest tulevikust, tuleb must masendus peale.