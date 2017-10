Luukeredele tuleks leida teine koht, kuna kapist on neid kerge leida

Z-põlvkonna esindajad (sündinud sajandivahetusel) seevastu ei soovi end siduda kindlalt määratletud töökoha või tööülesannetega. Neile sobib selline töövorm, kus nad saavad teha just seda, mis neile rõõmu pakub, mis on lõbus. Z-põlvkonna töösuhe peab olema võimalikult paindlik ning seal ei tohi olla konkreetselt määratletud tööaegu, tööülesandeid ega tähtaegu. Samas leiavad z-põlvkonna esindajad, et palk peaks olema konkurentsivõimeline ning tööandjad peaksid hoolitsema selle eest, et neil oleks töö juures võimalikult lõbus (ingl k fun).

Valitsus koostöös Eesti Psühholoogide Liiduga ongi tulnud vastu z-põlvkonna esindajatele. Alates 1. jaanuarist on kõikidel, kellele tundub, et nad kuuluvad z-põlvkonda ning väärivad seetõttu erikohtlemist, võimalik kandideerida uutele, just nende jaoks loodud z-põlvkonna töökohtadele.

Kandidaatidelt oodatakse rõõmsat meelt, head tuju ning loomingulist suhtumist meid ümbritsevasse maailma. Tööd selle tavapärases väljakujunenud mõttes tegema ei pea, seega pole vaja ka hommikul ega muul ajal tööle minna.