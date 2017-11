Algus kulus tuulikus kunagise noortekeskuse remondiks ja tootmisruumideks sisustamisele.

Õlletootmiseni jõudis Juhuse OÜ alles aasta hiljem, esimene partii läks müüki läinud sügisel, novembris.

Tootmises on juba seitse marki kesvamärjukest, sealhulgas esimene, humalane õlu, millega pruulmeistrina toimetav Mängli oma karjääri ka alustas. On veel nisu-, maisi- ja šokolaadiõlled. Otsiv vaim ei taha Mänglit kuidagi maha jätta – hiljuti tuli välja haput tüüpi sidruniõlu, mis kannab intrigeerivat nime Kollane Lumi. Selle valmistamislugu on üsna huvitav ja seotud omapärase käsitsitööga.