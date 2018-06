MAALEHE ARHIIVIST | 14. juuni 1941: Okupeeritud Eestis algas juuniküüditamine

????? Shutterstock

75 aastat tagasi aeti üle kümne tuhande inimese oma kodust välja ja saadeti sunniviisiliselt Siberisse. Küüditamine on kuritegu. Kes arvab, et see on “vaid” sõjaline operatsioon – ja tõepoolest, tsiviliseeritud küüditamist pole olemas –, on Juhan Julma tüpoloogiline analoog. Järgmine Ivan Terrible.