MAALEHE ARHIIVIST | Eduka lapse ema Gerli Padar: kogu meie peret meelitati Briti talendisaatesse

Alguses olime väga vaimustuses. Pikkade arutelude järel selgus kahjuks, et ajaliselt see meile kohe kuidagi ei sobi. Just siis valmistusime Eesti meistrivõistlusteks ja pääs MMile oli tol hetkel prioriteet. Tuligi valida, kas olla ühe korra väga kuulsas ja väga vaadatavas saates või saada Eesti meistriks ja minna MMile. Valik langes võistluste kasuks.

Kas Camilla ka juba tantsib?

Ikka, tema ka. Kõige paremini tuleb tal välja pasodoobli nägu … ja tšatša rütmi oskab ka juba väga hästi lugeda. Kui ta võistlustel kaasas käib, pole talle mingi probleem platsi ääres magama jääda.

Kavatsedki teda vanema õe jälgedesse vedada?

Küsimus pole vedamises, ta ise tahab, ise veab ennast sinna jälgedesse. Eks ole, Camilla, tahad ju ka tantsijaks saada? (Kostab selgesõnaline “jah”.) Aga kus su partner on? (Camilla vastus: pimpommis.) Pimpomm on laulutund, tema partner on sealt välja valitud. Enne seda väitis ta, et partner on veel kapis peidus. Nüüdseks on partner kapist nähtavasti välja tulnud.

Kas Amandal jääb pisutki aega mõne muu asjaga ka tegelda või nõuab valitud ala totaalset pühendumist? On ta sellega ise ikka rahul?

Pigem nõuab see kõik tõesti totaalset pühendumist, aga ta on teinud ju teatrietendustes kaasa, on olnud moelavadel ka. Kui kalender kätte võtta, siis selle aasta algusest arvestades oleme rohkem kodust ära olnud kui kodus.

On kord sattunud selline elustiil, aga see meeldib meile kõigile. Meil ongi selline kokkulepe, et niikaua, kui kõik on rahul, niikaua me seda teeme.

Üks büdžetiline küsimus ka – ehk loevad meie juttu mõned noored emmed, kellel kodus võistlustantsuhimuline laps. Kui palju selline pidev ja pöörane turnee maksma läheb, või korvab selle kulu auhindadest saadav preemiaraha?

Väikestele lastele rahalisi auhindu ei anta, või kui, siis harva ja need summad on kommiraha, aga ükskõik millise tippspordialaga tegelda, ikka on kulukas.

Kas meie emadepäevajutu sisse sobiks ka sõna “ohverdus” – seda suunaga sinu poole? Kui on ikka lapse trenn, siis ema laulma ei lähe.

Eks ohverdamist ole muidugi ja mitte ainult minul. Kõigil meil. Amandal endal ehk kõige rohkem. Oi kui palju klassiõhtuid ja klassiõdede sünnipäevi on ära jäänud! Aga selle eest see tunne, kui seisad, karikas käes, poodiumil, seda klassiõhtul ei koge, see korvab kõik.

Aga väikese lapse pettumus, kui karikat ei saa? Võistlustants ei koosne ju ainult võitudest.