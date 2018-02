MAALEHE ARHIIVIST | Elmo Nüganen: Saatus on mind nattipidi teatrisse vedanud!

“Kas peabki kogu aeg iga hinna eest kuhugi jõudma, kuhugi ronima. Seal – “mäe peal” – annab ju sügavuti ka minna,” tõdes lavastaja, näitleja ja teatrijuht Elmo Nüganen oma 50. sünnipäeval 2012. aastal.

Ennäe, polegi nagu varem näinud, et peanäitejuhi kabinetis oleks peale raamaturiiulite ja kirjutuslaua veel ka päris voodi. Ju on mõnikord päevad nii pikad, et tuleb kabinetis ööbida?

Mitte ainult ööbida. Mõnikord olen siin ka päeval puhanud.

Kolm aastat tagasi ajasid ka meie lehes juttu. Siis olid oma avaldustes üsna poliitiline. Praegu ei tahaks neid teemasid enam üles võtta. Räägiks pigem sellest, milleks sind siia kutsutud ja seatud on. Ütle, Elmo, kas anne on jumala and?

Ei teagi täpselt. Äkki on hoopis geenid. Midagi ta ikka on. Üks lihtsalt on andekam kui teine. Paljud meist ei teagi, mille peale tal tegelikult annet on või ei usu selle olemasolusse. Küllap suur hulk inimesi arvab, et nad on hallid hiirekesed, elavad oma halli elu ega aimagi, et neis on säde sees.

Sa ei ole ainult lavastaja, peanäitejuht ja koolitaja. Oled ka suurel määral noorte inimeste saatuse määraja. Kas tajud endal seda koormat, seda vastutust?

Loomulikult! Aga keegi peab ju seda tegema. See, kui keegi lavakunstikooli ukse taha jääb, ei olegi vast nii suur viga… Palju suurem viga oleks, kui keegi satub vale ameti peale. Kui aastate möödudes selgub, et mõne muu eriala peal olnuks palju parem.

On seda juhtunud?

(Noogutab vaikselt ja tõsiselt.)

Kohe hüüavad su juubelipasunad. Kas kardad ka kogu seda pidutsemist?

Ah, mis ma ikka kardan, eks ta natuke naljakas on. Oleks ju võimalus selle eest ära joosta, aga las läheb, nagu läheb.

Sulle on aegade jooksul omistatud igasugu sooje tiitleid. Küll päikesepoiss, küll õnnesärgis sündinud. Kas väidad ise ka, et sul on elus vedanud?

On ikka vedanud küll. Juba see, kuidas ma teatrikooli sisse sain või see, et läksin pärast kooli Viljandisse, ehkki oli päris mitu pakkumist. Ugalas sain tuttavaks Kaarin Raidiga, seal võisime oma poistega omi asju teha. Ma ei ole kindel, mis must oleks saanud, kui oleksin läinud kohe näiteks Draamateatrisse lavastajaks, nagu mulle pakuti.

Oled ju peale kõige muu ka väljaõppinud rätsep. Olla isegi ülikondi teinud.

Jah, kõik, kes õppisid meeste ja laste ülerõivaste rätsepaks, pidid oskama ka ülikondi teha. Mantleid ja kasukaid samuti.

Millal viimati seda oskust kasutasid?

Vast aastake või kaks tagasi – tegin tütrele püksid.

Kas rätsepaamet on aidanud sind kostüümikavandite koosolekuil ka?

Eks nad praegu muidugi kõik juba teavad, aga arvan, et see teatrirätsepatele eriti ei meeldigi … et mis see mees tuleb ja ütleb, et see tasku läheks siit ja see õmblus peaks olema sedamoodi. Ega ma eriti neid ei õpeta ka.

Kuidas lõpetaksid lause, mis algab sõnadega: “Ma loodan, et…”?

…Kui näiteks … mõne raudteesilla alt läbi lähen, kust rong parasjagu üle sõidab ja kui siis juhust kasutan ja soovin mõnele oma väga lähedasele inimesele head … et siis see soov täituks.

Omal ajal tulid Tallinna ja lõid täiesti omanäolise tippteatri. Kahtlemata üllatav saavutus. Kas oled sellele mõelnud, et mõnikord on mäetippu raskem jääda, kui seda vallutada?

Loomulikult. Tooksin siinkohal näite spordi vallast. Kui üks meeskond iga hinna eest pürib tippklubiks, siis oleks see heade mängijate ja motivatsiooni puhul täiesti mõeldav, saavadki kõrgliigasse. Aga sealt mitte välja kukkuda, seal püsida on oluliselt keerulisem.

Aga ikkagi. Mäe peale oled jõudnud. Kuhu edasi lähed?

Kas peabki kogu aeg iga hinna eest kuhugi jõudma, kuhugi ronima? Seal “mäe peal” annab ju sügavuti ka minna, sellel tasemel edasi otsida. Muidugu saan ma aru, et üle oma varju ei hüppa.

Kas sa tunnetad oma varju?

Arvan küll. Lage. Olen mõnikord peljanud ja kartnud, aga püüan sellesse rahulikult suhtuda. Mis ma ikka hüppan, parem vaatan materjali sisse. Nii võib, muide, jõuda vägagi huvitavate resultaatideni.

Sinagi ei ole pääsenud seisusest, et oled teatrijuht ja su abikaasa Anne Reemann on sama teatri andekas näitleja. Kas oled pidanud klatši ka kannatama või muidu selle nimel sekeldama?

Klatši pole pidanud kannatama. Aga keeruline ja ebamugav on see situatsioon olnud enam Annele kui mulle. Temal oleks teises olukorras ehk töödki rohkem. See on asja üks pool.

Aga on veel teine, kodune pool. Ei ole ju nii, et lähen koju ja hakkan talle rääkima kõike, mis teatris juhtus. Tegelikult kuuleb ta mõnest asjast lausa viimasena, siis, kui kogu teater juba teab. Kodus me tööst suurt ei räägigi… Seal on pere, lapsed … ja kui teatrist juttu tulebki, siis, noh, maitse on meil üldjuhul üks…

Kas on ka tüüpe, kellega sa kohe kuidagi läbi ei saa? Ei peagi mõnd poliitikut silmas.

Ega eriti pole. Tere ütlen ikka, ja kui tarvis, leian ka mingi jututeema.

Memuaaride peale ei ole mõelnud?

Otseses mõttes kindlasti ei. Aga kujundlikult küll. Nooruses mõtlesin, et kui ma ükskord vanaks saan (aga vana olen tahtnud alati olla), siis istun kamina ees, simsil seisab klaas punast veini, koer lamab jalgade juures ja ümberringi jooksevad lapselapsed, kes mind oma kisaga kindlasti närvi ei aja, sest ma armastan seda kisa. Põlvede peal on mul pleed, ja vaat siis istun seal ja … kirjutan memuaare.

See on kõigest kujund.

Samas oled oma elus läbi lugenud nii palju näidendeid…

Ega teab kui palju olegi, mul on head abilised, soovitajad. Üks neist kindlasti Anu Lamp, kellel lihtsalt on väga hea vaist. Ta on tulnud, käsikirja ulatanud ja öelnud: Elmo, see on sinu materjal. Esimesel hetkel ei saa ma sellest arugi … “Meie, kangelased” oli just selline nii-öelda uus dramaturgia. Küll ma lugesin, aga ikka ei teadnud, kuidas seda teha. Mingi sisetunne ütles, et see on väga hea materjal, aga võtit ei leidnud. Proovid juba käisid, siis ühel hetkel kangutasin asja lahti.

Kõigi nende kannatuste tõttu oled ehk ise ka midagi kirja pannud – luuletusi, lugusid ja muud?

Ma ei ole kunagi midagi sellist kirjutanud.

Mõni õpik siis vähemalt. Teised ju trükivad.

Las jääb igaüks oma liistude juurde. Ja need ei ole vist minu liistud.

Üks lavastus on ju nagu lapsuke sündides – ei tea keegi, mis tast tuleb. Kas sina tajud lavalugu luues selle edasist elu­käiku?

Hmh, ütleme nii: kolm nädalat enne esietendust võib juhtuda imesid, isegi kaks nädalat enne. Mõnikord on jälle periood, et nüüd enam ei saa midagi ära rikkuda, masinavärk on käima pandud. Mis puutub tajumisse või äratundmisesse, siis mõnikord on lavastades mingi eriline tunne küll. Trupp tunneb ka selle ära.

See siis ongi ikka nagu lapsetegemine?

Küllap on. Aga tehnikat tuleb ka teada. Ma mõtlen lavastamisel…

Trupp räägib, et oled selline lavastaja, kes näitlejatele proovis ise ette näitab.

See häda mul on tõesti. Olen mõelnud, et ehk on see kärsitusest. Et mõnikord ma lihtsalt ei jõua ära oodata, millal näitleja järele jõuab. Ega see hea ei ole. Viimasel ajal olen hakanud mõtlema, et äkki on asi siiski muus: et ma olen veregrupi poolest lihtsalt näitleja, lõpetasin ju kooligi kui näitleja. Mingi mängutahe istub sees ja nii ta kipubki välja, tahab realiseeruda.

Ise lohutan end küll sellega, et ma ei näita ette ju niivõrd vormi kui just sisu. Ega näitlejatel seda taluda polegi alati kerge. Šapiro on näiteks lavastajana väga hea ettenäitaja, näitab just karakteri või stseeni olemust, mitte vormi, kuidas mängida.

Rahvas teab rääkida, et sul on kelladega igasugu probleeme. Jäävat muudkui su käel seisma.

On nii olnud jah. Küll olen siis neid vahetanud, aga miski ei aita. Kord toodi siis äratuskell, pandi minust kolm meetrit eemale, et ma ikka aega näeks.

See jäi lõpuks käima?

Ei, jäi ka 20 minuti pärast seisma. Hakkas uuesti käima, kui proov läbi sai.

Kas sul sellise koormuse juures kunagi vaba aega ka on?

Natuke ikka. Meeldib laiselda, mitte midagi meeldib ka teha ja magada meeldib mulle hirmsasti. Vahel vaatan televiisorist mingit täielikku jura. Peaasi et midagi vilguks. Jalgrattaga meeldib ka sõita. Sporti ma praegu enam ei tee, kuigi võiks.

Tänapäeval on üheks moesõnaks “visionäär”. Kas oled sinagi seda?

Lavastaja ei pea olema tingimata visionäär. Võimalik, et ka oma lavastuse piires mitte. Neid komponente, millest peaks üks lavastaja koosnema, on üsna mitu. Panso on selle kohta kusagil väga tabavalt öelnud, et lavastajal peab olema arheoloogi kujutlusvõime … ja talupoja mõistus… Mitu muud asja oli veel, aga ma väga täpselt enam ei mäleta.

Ehk nimetad lavastuse, mis sinu meelest nii hea on, et esimesena pähe kargab?

Neid on palju. Ma isegi tean, kuidas mina vaatajana välja näen. Võin vaimustuda pisarateni. Lugu küll läbi, aga ma ei taha saalist ära minna.

Eestis ka?

Muidugi. Üks näide on “Punjaba potitehas”. Olin lihtsalt lummatud. Ei saanud saalist

minema.

Oled väga halbu ka näinud?

Eks ikka.

Kas need unuvad ära?

Need õnneks unuvad ära. Tead, üks näitleja ütles mulle kunagi toredasti. Vaatasime üht pikka lavastust, see ei olnud Eestis. Ta ütles: “Lähen ära, ma ei taha, et mu maitse ära rikutaks.” Eks ta tahtis öelda, et kui selliseid peaks kogu aeg vaatama, võib hakata ise ka halvasti mängima.

Poliitikud – need vist ei ole head näitlejad?

Ei ole.

Aga kas on olemas poliitiline teater?

Teatrikunsti mõttes ei ole.

Linnateater on üks ihaldusväärne koht, kuhu igatseb pea iga Eesti näitleja mängima saada. Ometi on sealt vabatahtlikult lahkunud kaks sinu head tuttavat – need, kes praegu ilmamerel laule kirjutavad – Jaan Tätte ja Marko Matvere.

Ma arvan, et nende lahkumise põhjused olid erinevad … aga võib-olla ei olnud ka. Jaani puhul sai mingi etapp, teater tema elus, see näitlejaks olemine, lihtsalt otsa. Ma ei ole kindel, kas see tema puhul kutsumus üldse oligi.

Marko? Tema vajas suuremat ruumi enda ümber. Suuremat auditooriumi, mänguväljakut. Meil on siin pisikene klubikene, staadionikene, see jäi talle kitsaks. Tegelikult on mul väga kahju, et ta ära läks, aga mõistan teda täiesti.

Tahtsin su käest pärida veel tulevaste põlvede näitlejate kohta, aga selle on Anu Lamp kusagil juba välja öelnud. Et kui leiate endas jõudu maha suruda tungi teatrisse, siis tehke seda. Teatrisse tulge ainult siis, kui te seda mahasurumise jõudu endas ei leia.

Muide, ma lausa käitusingi tema soovituse järgi. Kümnes lend, kuhu Anu kuulus, just lõpetas, neist ilmus pikk lugu tolleaegses Nooruses. Lugesin ega osanud arvata, et me kunagi kolleegideks saame. Ju ma siis leidsin endas jõudu seda tunnet mitte maha suruda.

Mul on üldse tunne, et saatus vedas mind lausa nattipidi teatri juurde. Käisin eksamitel ka mitu korda, ukse taga, teistele kaasa elamas. Ise ei julgenud minna. Et kui ei saa sisse, siis kuidas ma selle teadmisega edasi elan. Et parem on mitte minna ja arvata, et kui läheksin, siis saaksin. Ja siis ükskord läksin.

Dirigendid väidavad, et hea muusika hakkab nende ees juba partituuris mängima. Kas käsikiri või osaraamat sinu ees ka laulma hakkab?

Mitte päris nii. Aga hea asja tunneb ära küll. Ivan Bunin on öelnud heade ja halbade kirjanike kohta (kusjuures ta halbu läbi ei lugenudki), et ei pea ju tervet sinki ära sööma, et öelda, et see on halb. Nii tundub ka ebahuvitava näidendi puhul. Või siis saad aru, et on hea asi küll, aga mitte sulle, sest ei puuduta sind.

Oled mänginud ka võõras keeles, pean silmas vene keelt ja seda veel kaugel Moskvas.

Melihhovos ka. Tšehhovi sünnipaigas. Varem ei pööranud ma tähelepanu küsimusele, et mis keeles sa mõtled. Arvasin, et see on lihtsalt mingi fraas, teravmeelsus. Nüüd saan aru küll, et selline asi on olemas. Moskva laval mõtlengi vene keeles ja pean päev varem kindlasti kohal olema. Nii-öelda kümblema keeles.

Üks teatrikriitik on öelnud, et sinu tööd ja tegemised, lavastused on jaatavad. Mida see tähendab?

Võib-olla seda, et kui ma lavastan, siis ma ei vaja materjali selleks, et selle najal hakata ütlema midagi muud, kui autor on tahtnud öelda. Olen autoritruu.

Veel üks kulunud teatritrafarett – kuninga mängib suureks õukond. Või on see väheke lihtsustatud?

See on ikka lihtsustatud küll. Kuningas peab ka olema, siis tekib õukond.

Juubel lööb su järgmised tööd kindlasti sassi – millist lavastust see segama hakkab?

Eks ta segab natuke Tšehhovit, õigemini Antoša Tšehhontet. See oli Tšehhovi noorepõlve varjunimi. Ta võttis meelega prantsusepärase varjunime. Valisime üht-teist tema humoreskide, kurbade ja naljakate lugude seast, tegime tervikuks ja panime pealkirjaks “Maailmale nähtamatud pisarad”. See on komöödia. Aprilli algul peaks laval olema.

Saagu siis need pisarad maailmale nähtavaks!

Elmo Nüganen

- Sündinud 15. veebruaril 1962 Jõhvis

- Abielus näitleja Anne Reemanniga, kolm tütart

Haridus

- Tallinna 4. Tehnikakool, rätsepa eriala 1982

- Tallinna Pedagoogiline Instituut 1982–83

- Tallinna Riiklik Konservatoorium, lavakunstikateeder 1988

Töö

- Viljandi teatri Ugala näitleja ja lavastaja

1988–1992

- EMA Kõrgema Lavakunstikooli õppejõud

1998–2002

- Tallinna Linnateatri peanäitejuht 1992–

Looming

- Kümneid osatäitmisi ja lavastusi Ugalas, Linnateatris ja mujal, sh William Shakespeare’i “Romeo ja Julia” (1992); Alexandre Dumas’ “Kolm musketäri” (1995); Anton Tšehhovi “Pianoola ehk Mehhaaniline klaver” (1995); Fjodor Dostojevski “Kuritöö ja karistus” (1999); Jaan Tätte “Kaotajad” (2003); Anton Hansen Tammsaare “Tõde ja õigus. Teine osa” (2005) jpt.

Autasud

- Voldemar Panso nimeline noore näitleja

preemia 1986

- Ants Lauteri nimeline preemia 1992

- Peterburi rahvusvahelise teatrifestivali Baltiiski Dom parima lavastaja ja parima kõrvalosatäitja preemia 1994

- Eesti Vabariigi kultuuripreemia 1996

- Venemaa Teatritegelaste Liidu eripreemia 1998

- Valgetähe III klassi teenetemärk 2000