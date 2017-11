Kes Hando Runnel on me jaoks? Tuleb välja, et meie teadvuses on palju tema luuleridu ja kujundijuppe peidus…

Mõni nädal tagasi, ei mäletagi, mis see oli, mille arusaadavamaks mõtlemise juttu rääkisin noore näitleja Kristo Viidinguga. Aga sest jäi meelde tema öeldu, et vana näitleja Ines Aru oli Rakvere teatri kohvikus Kristoga rääkinud kurbade naerust. Tõesti, mis asi see on? Kas seda enam ei ole? Ja kas põgenemine kurbade naeru eest päästab?

Looduse keel, maa keel, meele vald... Mul on tunne, et Hando Runneli kirjutatu on me rahva alateadvuses väga alles. Hando Runnelil ei ole mobiiltelefoni ja ta ei seikle Facebookis. Küsisin nädala alguse varahommikul varajastelt ärkajatelt, mis on see esimene luuletus, mis tuleb pähe, kui nimetada Hando Runnelit.