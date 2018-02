MAALEHE ARHIIVIST | Jaan Einasto: Eestlane ei salli parteilisi vaheletorkijaid

Inimkonda vaevab viimastel aastatel üha enam küsimus, kas kusagil universumis võib veel olla elu, nii nagu me seda Maal tunneme. Mida arvab astrofüüsik?

Ei tea ja tõenäoliselt ei saa me seda detailselt kunagi teada. Kuid vähemalt maapealne kogemus näitab, et kui tingimused on olemas, siis elu tekib. See on üks looduse omadusi. Aga neid tingimusi on üsna palju, mida selleks vaja on. Kui juba üks tingimustest puudub, siis elu ei teki. Kuna tähti on lõpmata palju, siis neid kohti, kus tingimused täidetud, on ka palju.



Me oleme seega suure loteriivõidu pärijad.

Igal juhul. Meil on tegelikult kohustus universumi ees. Kuidas öelda - mitte lollusi teha. Tehniline tsivilisatsioon on ühelt poolt küll hea asi, aga teisalt on ta andnud inimesele ka võimaluse reostada loodust ning teha isegi midagi täiesti ettearvamatut. Näiteks tuumasõda - möödunud sajandil pääsesime sellest mitmel korral üle noatera.

Loe artiklist, mida arvab Jaan Einasto maaelu väljasuretamise kohta ja kuidas suhtub Eesti erakondadesse.