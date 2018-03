MAALEHE ARHIIVIST | Jossif Stalini surma ajal Moskvas olnud eestlased sattusid leinarüsinas ohtlikku olukorda, kui tahtsid oma silmaga sarka näha

Tuntud Eesti inimesed, kes olid Stalini surma ajal Moskvas, meenutavad emotsionaalselt toimunut ning sedagi, et mitmed neist oleks rahvamassis peaaegu jalge alla tallatud.

“Äkki tunnen, et keegi komistas. Kukkusin ka kõhuli, igavene mass minu peale. Keegi tahtis mul jalga alt ära väänata. Ja siis sellel, kes minu all lamas, midagi ragises. Kui tüki aja pärast see mass mu pealt ära ronis, tõusin püsti,” kirjeldas Olev Kitsas, kes end järgmisel päeval koos Ervi Abeliga välisdelegatsiooni etendades ka sargani pressis.