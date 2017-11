Paari sõnaga rääkis Kanepi toona, et armastas kunagi teha käsitöö ja on mõelnud ka pere loomisele.

Küsimusele, kas tõsiseltvõetvaid sõpru on, vastas Kanepi, et mõni üksik on ning möönis, et on ka pealetükkivaid austajaid.

Pikemalt omapärases intervjuus, kus napid vastused on tagantjärgi üsna kõnekad.