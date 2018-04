MAALEHE ARHIIVIST | Kes lendas kosmosesse enne Juri Gagarinit?

Peamine materjal säärasteks kahtlusteks pärineb itaalia raadioamatööridelt vendadelt Achil­le ja Giovanni Battista Judica-Cordiglialt. Nad rajasid 1950. aastatel Torino linna lähedale eksperimentaalse raadiovastuvõtujaama, millega jälgisid ja salvestasid signaale esimestelt Nõukogude ja USA satelliitidelt.



28. novembril 1960 kuulsid vennad Judica-Cordigliad eetris SOS-signaali objektilt, mis näis Maast kaugenevat. Järgmise aasta mais salvestasid nad kosmosest kostvaid verd tarretama panevaid karjeid naisterahvalt, kes hüüdis vene keeles, et ta põleb…

Olgu öeldud, et nn fantoomkosmonautide küsimus on tänaseni jäänud selge lahenduseta. Vendade Judica-Cordigliate salvestisi on seletatud näiteks väitega, et Gagarini lennule eelnenud mehitamata katselendudel paigaldati mõnele kosmoselaevale magnetofon salvestatud inimhäälega, et testida tulevase kosmonaudi kommunikeerumivõimalusi juhtimiskeskusega.

Loe veel

Isegi Vene arhiivide suhtelise avatuse perioodil ei tulnud päevavalgele ühtki tõsisemat tõendit, et Gagarinil olnuks eelkäijaid. Samas tuleb arvestada ülima salastatusega, mis kosmosetehnoloogiat ja kogu sõjalist kompleksi Nõukogude Liidus ümbritses ning mis on edasi kandunud ka tänapäeva Venemaale. Gagarini lend tehti ju teatavaks alles pärast edukat starti.

Aastate jooksul on ajaloolaste ja ajakirjanike uurimistöö tulemusena settinud välja mõned nimed, kes võisid osutuda esimesteks inimesteks kosmoses, kuid kel — erinevalt Gagarinist — ei õnnestunud Maale elusana naasta.

Esimeste seas mainitakse Alek­sei Ledovskit, kes olevat 1957. aastal sooritanud suborbitaalse lennu NSV Liidu ballistilisel raketil R-5A ning selle käigus hukkunud. Suborbitaalne lend kestab mõnikümmend minutit ning selle käigus ei jõua laev Maa orbiidile ega tee tiiru ümber planeedi.

Rakett R-5A võeti Nõukogude relvastusse 1956. aastal, veebikülje Encyclopedia Astronautica andmetel kaalusid Nõukogude kosmoseprogrammi juhid tõepoolest selle kasutamist esimeseks mehitatud lennuks, kuid otsustasid siiski keskenduda oma põhieesmärgile viia inimene Maa orbiidile. Ka olevat R-5A osutunud inimese transportimiseks liiga kitsaks, küll aga tegi see rakett mõne lennu koertega.

Mõned Lääne ja isegi Tšehhi allikad nimetasid külma sõja ajal ka Serenti Šiborinit, kes olevat sooritanud tapva suborbitaal­se lennu 1958. aastal, ning naislendur Maria Gromovat, kes jäänud samal aastal kadunuks mingit sorti kosmoselennuki katsetamisel. 1959. aastal olevat samalaadse lennu käigus hukkunud Andrei Mitkov.

Võikad hääled kosmosest

1959 ilmus ajakirjas Ogonjok foto kellestki Gennadi Zavadovskist ja veel kahest mehest, kes olid pildil ametis kõrglennu varustuse testimisega.

Lääne ajakirjanikud oletasid kohe, et tegu võib olla tulevaste Nõukogude kosmonautidega, kuid hiljem pole meestest enam suurt midagi kuuldud.

1962 lausus USA õhujõudude kolonel Barney Oldfield aga mõnele ajakirjanikule, et venelased saatsid 1960. aasta mais Maa orbiidile kosmoselaeva, mis võis olla mehitatud, kuid mille meeskonnamoodul ei suutnud raketist eralduda ning jäigi orbiidile tiirlema. Kui see laev tõesti oli mehitatud, võis tema reisijaks olla just Zavadovski.