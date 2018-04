MAALEHE ARHIIVIST | Lagle Parek: läbi raskuste saabki oma elu vääristada

Muidugi on, väga tähtis pealegi. Kui sa pidevalt rahul oled, siis ju ei arene. See kehtib isegi riiklikul tasandil. Vingumist on oi kui palju, aga lahenduste otsimist hulga vähem.

Olete heategevusliku organisatsiooni Caritas Eesti üks asutajaid. Kas tegevus seal jätkub?

Suures osas olen selle tegevuse noorematele üle andnud. Juhatuse liige olen veel küll.

Millega Caritas praegu põhiliselt tegeleb?

Põhiprojektiks on praegu alaealised emad, eriti üksikemad. Kui 15aastane tüdruk sünnitab ja tal on korralik toetav pere taga, polegi see probleem. Ühiskonnas üksi jäädes on asi teine.

Ega 15aastane ema mingi normaalne nähtus olegi.

Aga nad on olemas ja see on fakt ning neid tuleb ju aidata, suunata positiivselt ellu. Muide, on päris mitmeid endisi alaealisi emasid, kes praegu juba Caritases töötavad, programm on vilja kandnud.

Samas paneb imestama see valjuhäälne sotsiaalpoliitika, mis mitte ei hoiata nii noorelt kellegagi kokku magamast, vaid manitseb, et kumm oleks kaasas. Nii on üle maailma, mitte ainult meil.

Elate põnevas kohas, kloostris, enamikule meist seondub see küll suurejooneliste varemetega, aga siin on ju ka funktsioneeriv klooster, vähe sellest, isegi hotell. Kas viimane on aasta läbi käigus?

Pidevalt, kuigi talvine täituvus võiks ju suurem olla. Hotelli mõte ongi kloostrit ülal pidada. Kloostri nime andja, Püha Birgitta printsiip oligi see, et nunnad peavad end ise ülal pidama, lisaks oli välistatud ka omateenitud vahenditega heategevuses osalemine. Nii on see kirjas juba XIV sajandist. Kõva sõna, eks ole. Iseasi, kas seda tänapäeval kõikjal järgida suudetakse. Muide, Birgitta oli üldse üks maailma esimesi feministe. Kloostris, kus elasid mungad ja nunnad, oli võim just abtissi, mitte abti käes.

Kui palju klooster ka ühe toakese eest tahab?

Minu teada 37 eurot koos hommikusöögiga. WiFi sinna juurde.

Ja võimalus salatipeenralt ise rohelist noppida, nagu kusagilt lugesin?

Sellega on küll midagi kummalist lahti. Mu kabineti aken on just selle peenra poole ja näen, mis toimub. Teate, see lääne inimene on nii kammitsais. On ju luba vabalt võtta, aga haruharva seda küll tehakse. Lihtsalt ei julgeta.

Ja teie sõbrad usuõed, on nad teie jaoks mingi eri liik inimesi?

Selleks et nunnaks hakata, peabki olema eriline kutsumus.

Tuleb see kutsumus mingi kõlksuga või on pikapealne areng?

Kust mina seda tean, ainult 12 aastat nendega koos oldud, sama palju peaks ehk veel olema, võib-olla siis oskaksin vastata. Nende kutsumus, mitte eesmärk, on palvetada. Seda saab teha ainult kloostris. Hakkan siin juba pikapeale nägema seda, mida mulle antud pole, millise sisemise jõuga nad palvetavad, nad on tõesti teistmoodi inimesed.

Kui ilmalikud nad olla oskavad? Kas näiteks käivad ... päevitamas?

Ee ... seda nad ei tee, küllap ei tahagi.

Aga kilkavad, naeravad?