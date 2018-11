MAALEHE ARHIIVIST | Läti esipoeet Knuts Skujenieks: nõukogude vangilaagris hakkasid paljud luulet kirjutama

Mats tegi Läti televisoonis korraliku skandaali. Ta pidi ühes eriprogrammis üles astuma. Diktor küsib, et kas tegelete ka läti kirjandusega? Mats ütleb “ei”. Kas teil pole sellega mingeid plaane? Vastab “ei”. Kõigile küsimustele vastas “ei” ja saade tuli katkestada. Ajas diktori ikka väga närvi.

Otse-eetris?

Jah, see kõik oli otse. Pärast oli skandaal ja öeldi: “Ühtegi eestlast meie televisiooni enam ei lubata!” See võis olla pärast minu vangipõlve.

Sellega asi veel ei lõppenud. Siis astus üles üks grusiin, kes läti keelest tõlkis. Ta oli hiljuti ühe jutu ära tõlkinud ja temalt paluti, et ta loeks, kuidas gruusia keel kõlab. Siis ta võttis ja luges terve loo gruusia keeles ette. See oli väga suur skandaal Matsi ja selle hiljuti surnud gruusia tõlkijaga.

Mats Traat ja Knuts Skujenieks luulekogu esitlusel maikuus. Foto: Rauno Volmar

Käin mööda Lätit ja kõik räägivad eestlaste kohta ainult head. Vahest võiks teilt mõnd karmimat sõna kuulda?

Ei, midagi eriti halba ma ei ütleks. On selline omadus nagu kangekaelsus. See, kui inimene jääb endale alati kindlaks. Aga see võib olla nii hea kui ka halb. Igas olukorras pole see vast õige, aga põhimõtteliselt on eestlased lätlastega võrreldes konkreetsemad. Lätlased on pisut paindlikumad. Kuid meil on inimesed siiski poliitiliselt väga vastandunud.

Lätlased ja venelased?

Ei, lätlased omavahel. Ma ei tea, millised tulevad sügisesed valimised. Kas seal midagi head sünnib, sest meil ei vea kunagi juhtidega. Ainus tõepoolest hea liider oli president Vaira Vīķe-Freiberga. Praegune president pole kuigi huvitav. Tal oleks tihedamini tarvis rusikaga lauale lüüa. Ta on selline provintslik tegelane, kes ei saa kõrge ametiisikuna lahti isegi oma dialektist.

Kelle keelt ta siis räägib?

Latgalite. See on suhteliselt eristuv. Ta oli meie põllumeeste erakonnas. Sealt tuleb ka peaminister, kes on täpselt samasugune nagu president, mandunud. Järgmistel presidendivalimistel saab huvitav olema, eks näis, mis seal juhtub.

Peamine, mis Eestis ja Leedus, jumal tänatud, väga kiiresti mööda läks, on saja aasta juubeli tähistamised. Meil on see alles novembris.

Noo, mis siis sellega?

Kogu aasta tiirleb ainult selle ümber, Läti 100, Läti 100. Ma ütleks, et pisut palju. Seal on häid asju ka, aga...

Pole vaja arvata, et me Eestiski asjaga kiiresti ühele poole saime.

Asi on selles, et teie peamine tähistamine toimus juba veebruaris. Praegu kirjutatakse meil sellega seoses laule ja romaane... No näeme, kui palju sellest kõigest püsima jääb. Sellistes asjades on suur osa põhimõtteliselt diletantism.

Loe veel

Küllap vist.

Eriti kui see kampaania juubelini on nii pikk. Teie võite rahulikult valmistuda kõigeks muuks, sest juubel on tähistatud. Ma ei arva, et kõigi juubelipidudega saaksime maailmale tähtsamaks või huvitavamaks. See on eelkõige meile endale.

Lisaks ei huvita mind niivõrd Läti 100, kuivõrd Läti 101. Peab mõtlema sellele, mis saab pärast. Kohe tuleb valida uus parlament, alles hiljuti on tekkinud uued erakonnad, kelle kohta pole aimugi, mis nad olemuselt on.

Ühelt poolt on seoses Läti 100ga suur rahvuslik puhang, teisest küljest jätkub suur emigratsioon.

Foto: Paulis Jakušonoks

Kuidas lätlastel huumoriga lood on?

Huumoriga on nii nagu on. Liiga palju on igasugu negatiivseid momente, näiteks korruptsioon, väljaränne ja erakondade vahelised vihased võitlused. Parlamendil on midagi normaalset raske vastu võtta. Kas võetakse pehmendatud kujul või jäetakse sahtlisse. Mulle näib, et asjad ei lähe nii hästi edasi kui võiks. Ei ole nii, et mingit arengut pole, aga see progress saaks olla palju kiirem.

On ka entusiaste, kes teevad midagi olulist, kuid neil on raske, sest kuidagi ei saa näiteks Istanbuli konventsioonile alla kirjutada, sest selle vastu agiteerib kirik. Mulle ei meeldi see, et me ei saa seda vastu võtta. Paistab, et on palju asju milles Läti maha jääb.

Küsin huumori kohta, aga teie hakkade probleemidest rääkima.

Nende samade asjade üle võib ka naerda. Irooniat on meil palju. Ajakirjad trükivad koguaeg anekdoote, kuigi suurem osa on vanad ja pole kuigi naljakad. Kuid irooniat nende kohta, kes meie elu määravad, nende üle on inimeste keeled küllaltki mürgised. Viimasel ajal hakatakse ka protestima.

Meie Eestis pigem vähem. Temperament?

Olime ka pikalt vaiksed, aga enam mitte. Oleme kogu aja mingisuguses üleminekustaadiumis ning ei tea õieti kuhu me läheme.

Kuid mille üle võiks Läti puhul südamest rõõmu tunda?

Raske öelda. Viimasel ajal on küllaltki palju inimesi, kes sõidavad linnast maale ning hakkavad seal midagi tegema. Midagi tootma, näiteks teevad oma väikefirma. Inimestes siiski on ettevõtlikkust. On näiteks õpilasfirmad, kus juba koolilastel on leiutised. See on positiivne asi, mis annab lootust. Teiste sõnadega, need inimesed ei lähe kaotsi.