MAALEHE ARHIIVIST | Marjahooaja väljakuulutamine ajas rahva lolliks

Tegelikult oli asi naljast kaugel. Kuna Nõva metsades valmisid marjad hiljem kui lõunapoolsemates rajoonides — marjakorjamise alguskuupäev pandi paika aga nähtavasti Eesti keskmist arvestades — siis tallasid marjuliste hordid suure osa rohelisi marju lihtsalt ära.

“Rahvamass ei pannud neid lihtsalt tähele ja tormas üle. Pärast oli väga kahju metsa vaadata, sest kulus alles paar nädalat, enne kui neilt taimedelt jälle marju sai,” meenutab Silver.

Metsad ja sood kajasid marjuliste huikeist ja hüüdeist. Kui praegu minnakse metsa sealset vaikust ja rahu nautima, siis toonane osalt ka venekeelne marjapublik püüdis inimese kohalolu hoopis rõhutada.

Loe veel

” Metsateede äärde rajati väikesed parklad, mis on kasutusel tänapäevani.

Rüüstava korjamisstiili tõrjumiseks juurutatigi Nõval oma aja kohta väga novaatorlik süsteem — metsa pääsemiseks tuli läbi astuda metskonna administratiivhoonest ning väikese tasu eest võtta sealt juhend, millisest metsa piirkonnast parajasti marju korjata võib.

Metsateede äärde rajati väikesed parklad, mis on kasutusel tänapäevani.

Nõva metsad olid aga piiritsooni metsad ning neis oli erireegleid lihtsam kehtestada kui sisemaa laantes. Taimi Paal mäletab, et paljud inimesed tavatsesid oma puhkused ajastada just marjahooaja alguseks.

“Seda tegid ka mitu mu kolleegi, nüüdseks väga kuulsat meest, sest teadlane elas ka Vene ajal halvasti, kuid marjakorjamisega võis teenida 3–4 kuupalka juurde,” räägib Paal.

Tema sõnul on inimeste marjakorjamisehuvi pöördvõrdeline nende sotsiaalmajandusliku heaoluga. Sõja ajal, Nõukogude okupatsiooni raskemail päevil ja ka näiteks 1992. aasta rahareformi suvel korjati metsaande rohkesti. Järgnenud eluolu paranemise aastail aga jäid metsadesse küürutama vaid need, kes marjakorjamist tõeliselt armastavad või kellele on see oluline sissetulekuallikas.

“Viimasel kahel aastal on marju jälle rohkem korjama hakatud,” viitab Paal masu peegeldusele metsamätastel. Teiseks tasub märkida ka inimeste pettumist keemiarikastes poe-aiasaadustes.

Kombain polegi paha

Nõva metskonnas muu hulgas ka marjade majandamist uurinud Silveri hinnangul korjati massi-psühhoosi käigus ära kolmandik saagist, teine kolmandik tallati ning ülejäänu jäi lindudele.

Seetõttu kaotatigi looduskaitsjate survel viimaks marjakorjamise “karjalaskekuupäevad” — hajutatult ja ükshaaval metsas käies langeb metsale tegelikult palju väiksem koormus.

Silveri andmetel kujunes pohlade rekordsaagiks 1200 kilo hektarilt, mustikat võis koguda 400–800 kilo hektarilt. Henn Vilbaste uuringute kohaselt oli jõhvika keskmine hektarisaak 250 kilo hektarilt.

” Marjakombaini kasutades on võimalik korjata kuni 30 kilo marju päevas.

Jõhvika bioloogilisteks varudeks on Paali andmetel ligikaudu 6000 tonni aastas “Mustikaid on meie metsadest keskmise saagikusega aastatel reaalselt võimalik korjata kuni

2150 tonni, pohli 120 tonni. Heal saagiaastal on need arvud vastavalt 3500 tonni ja 250 tonni,” kirjutab ta oma teadusartiklis “Metsamarjade ja seente varud ning kasutamine Eestis”.