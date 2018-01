MAALEHE ARHIIVIST | Mati Talvik: Teles lehvis algusaegadel hea vaim, tehti üsna vallatuid asju

Maalehe palvel mahutasid kaks legendi end telemajas tunnikeseks Reet Linna väikesesse tuppa ja heitsid korraks pilgu selja taha.

Kuidas kõik alguse sai

Linna: Kas sa, Mati, mäletad, millal sa mind esimest korda nägid?

Talvik: No pahviks löödud ma olin, seda ma mäletan. Me olime nii noored siis ja sel ajal tegid telesaateid ainult ilusad noored tüdrukud ja tarmukad poisid.

Linna: Kui Mati juba rääkima hakkab, siis ainult kuulad, suu ammuli. Ega midagi eriti vahele rääkida saa. Aga seda ma olen ikka öelnud ja selle peale tal kõrvad iga kord liiguvad, et mina pean Mati Talvikut oma õpetajaks. Tema oli see, kes ütles mulle, et jää alati iseendaks ja ära endast kõrgemale tõuse.

Hipiaeg ETVs

Linna: Mati tegi tookord väga ägedaid meelelahutussaateid! Sai ikka buss võetud ja…

Talvik: See oli kogu maailmas selline lillelaste aeg. Meil lõid ka mehed kuidagi väga õitsele…

