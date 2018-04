MAALEHE ARHIIVIST | Mis on 94aastase Leida Rammo elujõu saladus?

Aprillikuu 18. päeval tähistab oma 94. sünnipäeva armastatud näitleja Leida Rammo. Kolm aastat tagasi vahendas Maaleht üht teatridaamiga seotud saladust, mille nüüd taaskord avaldame.

Varakevadisel kohtumisel Viimsi raamatukogus küsiti Leida Rammolt toona, mis on tema pika ea ja vitaalsuse saladus.

„Väga lihtne, need on geenid,“ vastas Leida Rammo. Midagi erilist ta enda kinnitusel selleks teinud ei ole, et võimalikult kaua ja tervelt elada. Rammo lisas siiski, et ta on alati võimalusel hoidunud ravimitest ning eelistanud lihtsat kodumaist toitu, vältides teravaid maitseid.

„Olen elanud meie rahvusele omaselt. Elulaad on see, mis meid teistest rahvustest eristab, kuigi nüüd oleme jõudnud aega, kus kipume väga Euroopasse ja sööme kõikjal samu tooteid,“ märkis ta.

Jutust selgus, et midagi vanadaam siiski oma tervise jaoks teeb, nimelt võimleb hommikuti.

„Ega ma füüsiliselt muidugi väga tugev pole, kuigi tervise üle just kurta ei saa. Võib öelda, et vaim on valmis, aga liha nõder,“ muigas Rammo.