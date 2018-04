MAALEHE ARHIIVIST | Rahvarinne sündis pärast hispaaniakeelset sõimu

Savisaar rääkis iseendaga. Veidemanni oli ta vaid selleks kutsunud, et testida, mida teised tema plaanidest arvavad. Alles hiljuti, 2. veebruaril, oli Tartus verekoerad inimestele peale ässitatud.

Naine on hirmul

Savisaare toonane elukaaslane Vilja mäletab ööst vastu 14. aprilli üksnes hirmu. Pärast seda, kui oli kahetunnise saate ära vaadanud, ei suutnud ta silmatäitki magada. Edgar oli saatesse minnes pinges olnud.

“Ta ütles: jälgi seda saadet, mis siin toimuma hakkab,” mäletab naine. “Ta ei öelnud ka mulle, et midagi välja ütleb. Ma arvan, et ta ise ka ei teadnud, kas tal tuleb see välja või ei tule. Ta ei ole ette kaagutaja.”

Vilja kartis, et hommikuks on nad Edgariga arreteeritud. “Oli hirm, et hommikuks on kõik kinni pandud, ära viidud ja ma ei tea mis tänavale kusagile lukku pandud.”

Hommikuks polnud kedagi ära viidud. Mis hetkel Edgaril Rahvarinde loomise idee tekkis, naine ei mäleta.

Pärast seda, kui maagiline sõna “rahvarinne” oli lendu lastud, hakkas elu pöörase kiirusega arenema. Enam ei olnud ühtegi nädalat, kus Savisaared Tallinnas oleks olnud, Savisaare auto sõelus Eestimaa suurtel ja väikestel teedel. Iga päev tuli ööbida suvalises linnas või alevis.

Eesmärk oli leida mõttekaaslasi. Varajases etapis polnud õiget vormi – keegi ei suutnud välja mõelda, mis kujul see toimib, kuidas seda üles ehitada.

“Kui me läheme Moskva võimuga otsesesse vastuollu, siis sõidetakse meist lihtsalt üle,” mäletab Vilja, nüüdse perekonnanimega Savisaar-Toomast. “Kasarmud ja sõjavägi on siinsamas. Piisab ühest korraldusest, ja tegelikult kõik see, mis on loodud, on hetkega hävitatud. Savisaar tundis seda justkui oma kõhunahaga, et see võib pilli lõhki ajada.”

Kasutas võimaluse ära

“Kindlasti ei olnud Savisaar saatesse selleks kutsutud, et ta saaks Rahvarinde mõtte välja öelda,” kinnitab saatejuht Rein Järlik. “Niisuguse ideega välja tulla, et kohe organisatsioon moodustada, oli Nõukogude Liidus hullemaid asju üldse, mida teha võis,” ütleb Järlik. “Sellele võidi kohe riigivastasus külge pookida.”

Tagantjärele on Järlikule selge, miks Savisaar Rahvarinde idee just tema saates välja käis. “Kui niisugune asi oleks läinud ajalehte, oleks võinud see pidama jääda. Meil oli aga otsesaade. Öeldi ära ja enam tagasi võtta ei saanud. Seda ei saanud enam keegi olematuks teha.”