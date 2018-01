MAALEHE ARHIIVIST | Raimonds Pauls: räägitakse, et Eestis on kõik parem kui Lätis

Maestro Raimonds Pauls: "Pidevalt on seda teie Eestit meile kui mingit lõpmatut eeskuju silme ette sätitud … et vaadake, kuidas nemad elavad, kui hästi ikka neil kõik on jne. Mis aga meisse, laulvatesse lätlastesse puutub, siis jah, muidugi laulame. Mõnikord tundub mulle, et see ongi kõik, mida me siin teeme… Ausalt öeldes ei ole see just see, mida me kõik kunagi ootasime … et nüüd läheb lahti üks hoogne areng. Tundub, et oleme siin vähekese toppama jäänud. Mõnikord on isegi raske öelda, et see oleks edasiminek…"