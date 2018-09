MAALEHE ARHIIVIST | Roman Baskin: vabatahtlikult ei tasu kõrvu pea alla panna…

Oh, mine nüüd. Jah, Voldemar Panso tegi mulle ettepaneku teatrikooli tulla — ma ise püüdsin Moskvasse kinoinstituuti sisse saada … tulutult. See võis küll olla, et Panso tundis mu isa-ema ja sellepärast kutsus, aga ei rohkemat. Ema oli sellele (näitlejaks saamisele — toim) üsna vastu.

Olen pendeldanud kino ja teatri vahel ise oma valikuid tehes. Mõjutustega loomulikult paljudelt. Õpetajaid on olnud … õnneks. Kellelt tasub õppida.

Mõnda asja kahetsen ka. Näiteks, et astusin Euroopa filmifestivalide karussellilt ise maha.

Mida see tähendab?

See oli 90ndate keskel, kui minu film “Rahu tänav” läks Euroopas hästi ja sellega seoses oleks mulle seal palju võimalusi avanenud. Mina aga loobusin, sest tahtsin Eestis hakata tegema “Keisri hullu” filmi. Arvasin naiivselt, et Eestis on see võimalik.

Tulin vabasse riiki, arvates, et olen Eesti filmitegija. Aga mulle hakati ütlema, et milleks meil on vaja Vene tsaariarmee ohvitserist filmi teha. Timotheus von Bocki haud (Võisiku perekalmistul — toim) on siiamaani rohus, kuigi ta oli esimene, kes Eestis pärisorjad vabaks laskis.

Aga unistad ikka veel filmitegemisest?

Nüüd enam ei unista, nüüd juba teen. Praegu käib ettevalmistusperiood.

“Keisri hull”?

Ei, ei, ei. Seda raha tõesti Eestis ei ole. Teen üht komöödiat, “Meeste tants”.

Ja ma tahaksin “Eesti 100” raames teha “Tõe ja õiguse” kümneosalist sarja. See on ainus ja viimane võimalus see epopöa, see perekonnasaaga ära teha.

See on meie tüvitekst ja me oleme Põhjala rahvastest vast ainus, kellel see ekraniseerimata on. Viiskümmend aastat Eesti ajalugu jookseb ühe perekonna kaudu. Kui see ei ole sari, siis mis veel on! Ajalooline draama kogu oma uhkuses ja sügavuses.

Kui see on unistus, siis jah, unistan, et see tehtud saaks.

Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus… Ja armastust ei tulnud.

Jah, Ain Kaalep küll ütles Tammsaare selle tsitaadi kohta, et armastus ikka tuli lõpuks. Kui see “Tõe ja õiguse” sari esimest korda (1990ndate lõpus — toim) kuum oli ja pidi kohe töösse minema, siis meil moodustati kunstinõukogu, kus olid Jaan Kross, Ain Kaalep, Jaan Ruus jt tõelised eksperdid, ning ikka suudeti see tegemine kihva keerata.

Kaalep ütles, et Tiina päästab Indreku ja tema kaudu tuleb see armastus Vargamäele tagasi. Ma arvan, et Tammsaaret ei saa niimoodi otse sõna-sõnalt võtta. Mis on tõde ja õigus? Mida see tähendab? Õnneks on see kõik mahulisem. Usun, et armastus käib siiamaani aeg-ajalt Vargamäel…

Maa õitseb Vargamäel. Aga õige, sa ei lubanud mul romantiline olla.

Ole ikka, see on ilus ju, ma ka olen. “Tõde ja õigus” on meie saaga, väga kinematograafiline kusjuures. Teatris on seda tehtud, aga teater on teater. Tervikut haaras teatris Jaan Tooming, vana Osvald Tooming oskas seda näha ja kokku kirjutada…

Tervik töötab läbi kahe põlvkonna. Film annab selle väljendamiseks suuremaid võimalusi — võim, vägi ja uhkus tervikus, suures sümfoonilises minekus.

Eepiline lugu nõuab kino, teater oma tinglikkuses jääb sellisele materjalile ahtaks, sest soo on soo ja raba on raba. Oskajad mehed teevad selle ka teatris ära mingite kujundite kaudu, aga kinol on võime olla romaaniga sünkroonis.

Romaan, sümfoonia — need on eepilised žanrid. Tammsaare “Tõde ja õigus” nõuab, lausa kohustab olema sümfooniline. Rahva minek läbi poole sajandi, üle saja tegelaskuju — see on jõud! Meie jõud ja vägi! Rahva saatus! See mastaap, gabariit on Tammsaarel olemas. Ükskord võiksime selle ära teha, ja Eesti Vabariigi juubel on selleks sobiv aeg.

Nojah, Tammsaare ei ole tänapäevane fragmentaarium. Olen mõelnud, et fragmentaariumide mängimine nõuab teistmoodi näitlejaid, selliseid, kes …

… mängivad kriipsujukusid, mitte inimesi.

Ma hoopis küsin, kas teatrikoolis saab praegu sellise mahu kätte, et inimesi mängida? Või on see ainult lavastajate asi, kes peavad näitleja selleni viima? Kas meil on veel näitlejaid, kellega sümfooniaid teha? Mulle meeldib nii mõelda, et võim on lavastaja käes. Aga praktikuna tean, et teen tellija materjalist.

Minu põlvkonna näitlejad on täies elujõus, nad saaksid mängida Vargamäe vingeid vanamehi.

Mu jaoks on küsimus hoopis selles, kes on Indrek. Teda peaks minu meelest mängima üks näitleja, kes veaks läbi nii noore kui vana, seal ei tasu näitlejat vahetada. Kümme aastat tagasi nägin, et see on Marko Matvere, aga nüüd hakkab Marko juba selleks vanaks jääma. Selline on elu.

Tom Stoppardil ühes näitemängus vana näitleja küsib: kas teate, mis juhtub vanade näitlejatega, ja vastab, et midagi ei juhtu, mängivad edasi.

Oh jah. Kas sa oma truppi, teatrit koos majaga pole tahtnud?